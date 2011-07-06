大宗商品延续盘整走势 2011年07月06日

上海期金全线止跌回升 2011年07月06日

星空联盟宣布第二家中国航空公司入盟 2011年07月06日

河南南阳公安局就强硬回帖事件向网民道歉 2011年07月06日 河南省南阳市公安局承认该回复帖不恰当，对网民造成了伤害，向广大网民表示道歉，并对回帖的工作人员作出离岗培训的处罚