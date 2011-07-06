- 2011年07月06日对蓬莱19-3油田溢油事件一直保持沉默的中海油今天终于发声，中海油投资者关系部总经理蒋永智今日在接受央视采访时称，中海油不存在瞒报现象。中海油和康菲公司今日在新闻发布会上未就溢油事件为何推迟披露、溢油所造成的损失如何赔偿等敏感问题作出明确答复。
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日奥巴马认为，临时性提高公共债务上限是不负责任的拖延做法
- 2011年07月06日国家出台的各项促进购买的鼓励性政策，只能算是短期的、次要的因素
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日“一般捐赠都是通过实物或者现金方式完成，一旦捐出去，所有权即发生转移，等于是捐赠者放弃了所有权，还款要求无法可依。”
- 2011年07月06日7月5日，广东省红十字会办公室一名吴姓工作人员在接受南方日报电话采访时称，他们目前并没有收到红十字总会封口的命令，也不会约束员工的言行
- 2011年07月06日生产运动鞋的耐克的代工厂已经发生变化，越南成为耐克鞋类产品的第一大来源地，中国制造退居第二
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日几年下来，“救护培训费用”累计达到1000万元，但是这笔帐并没有计入当地红十字会的赈灾账户
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日董事会对自1988年就带领金山软件前进的求伯君所作贡献表示感谢，同时也表示理解他的退休愿望。董事会提名委员会提名雷军出任董事长，这个提议获董事会一致通过
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日从2011年9月7日起，Manfred Schmoelz将出任RBS跨国企业金融业务亚太区主管
- 2011年07月06日欧盟统计局称，欧元区5月份零售额较4月份下降1.1%，为去年4月以来最大环比跌幅
- 2011年07月06日据外媒7月6日报道，纽约泛欧交易所集团股东准备批准公司与德意志交易所的合并计划
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日股指期货上市实现了平稳起步和安全运行的目标，在完善股票市场运行机制，服务证券、基金等机构投资者套期保值等方面的积极作用正在逐步显现
- 2011年07月06日穆迪认为，未来12-18个月中国房地产开放商的运营环境将更加严峻，给予中国房地产业负面展望，同时，流动资金压力测试显示数家房企抗风险能力堪忧
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