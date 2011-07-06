中海油否认瞒报重大溢油事故 对敏感问题未作回应 2011年07月06日 对蓬莱19-3油田溢油事件一直保持沉默的中海油今天终于发声，中海油投资者关系部总经理蒋永智今日在接受央视采访时称，中海油不存在瞒报现象。中海油和康菲公司今日在新闻发布会上未就溢油事件为何推迟披露、溢油所造成的损失如何赔偿等敏感问题作出明确答复。

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