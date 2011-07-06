- 2011年07月06日中国中产阶级对健康的兴趣刺激了对坚果的需求，也将腰果和其它零食的价格推升至创纪录水平
- 2011年07月06日7月6日，菲律宾官员说，该国以“行为粗鲁”为由禁止一名中国外交官参加会议
- 2011年07月06日此次出让的Z11地块仅有一家竞买人，而且报价与底价完全相同，引发现场嘘声
- 2011年07月06日12点30分许，南京西路站临时封站，乘客不进不出，广播通知相关站务人员到车控室，声音十分急促，有几名警察在现场，有乘客称，发现列车上有一包可疑物品并报警
- 2011年07月06日交易所面临的问题是如何增加期货市场在不同行业、地区的覆盖面，从而拓宽期货市场对行业和国民经济的影响
- 2011年07月06日6月中国服务业经营信心降至有调查以来的历史低点
- 2011年07月06日6月份本田在华销量为35105辆，同比大幅下降了30%，不过环比出现64.8%的上涨，表明本田的产能也在逐步恢复中
- 2011年07月06日6月新接订单两年来首度下降，反映内需转弱，中国内地新订单的增长也放缓，其增长率是4个月来最低
- 2011年07月06日电煤是中国经济冷热最灵敏的信号，当其价格下跌之时，预示着中国经济过热威胁年内暂时解除
- 2011年07月06日美元疲软，全球范围的实际负利率以及各国央行外汇储备多元化，都支撑黄金价格走高
- 2011年07月06日已经启动突发事件应急处理小组赶赴现场，并与政府调查小组和京港地铁公司配合，力争尽快查明原因。同时将配合相关部门全力做好善后工作
- 2011年07月06日上半年实现合约销售金额约为人民币157亿元，同比增长约50%
- 2011年07月06日奢侈品关税若真的下调，作为国人奢侈品消费重地的香港难免受冲击
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日地方政府交通投融资平台第一波偿付压力已来临。据数据显示，过去两年公路投资高达1.2万亿
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日中国农田里已大片地种植转基因作物了，有“违规商业化”玉米，也有转基因水稻
- 2011年07月06日7月5日，一艘从苏丹前往沙特阿拉伯的偷渡船在红海的苏丹领海起火，船上197名乘客死亡，3人获救
- 2011年07月06日中方目前正在评估专家组的裁决报告，并将根据世贸组织争端解决程序妥善做好本案的后续工作
- 2011年07月06日
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