伦敦基本金属期货价格5日普涨 2011年07月06日

纽约汇市美元对主要货币上扬 2011年07月06日

纽约股市结束五连阳 2011年07月06日

纽约金价5日大幅反弹 2011年07月06日

安理会拟推荐南苏丹共和国成为联合国大会新成员 2011年07月06日

科特迪瓦新政府面临三大挑战 2011年07月06日

穆迪将葡萄牙长期债券评级调至垃圾级 2011年07月06日