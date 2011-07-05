- 2011年07月05日自进入2011年以来，中央财政投入地方交通运输建设的资金达1715.06亿元，是去年全年1489.58亿元的115%
- 2011年07月05日企业自有地建住宅从本质上看和小产权房属于同一类，若被认可，整个房地产行业的规则将因此而动摇
- 2011年07月05日险资捧场，或是机构投资者对银行股未来走势看多的信号之一
- 2011年07月05日光明食品集团的国际化战略不会改变，且将围绕以下核心业务展开：糖业、酒业、乳业、品牌代理、综合食品制造业和现代农业。五年内，光明海外收入在其总营收中的占比目标是达到30%
- 2011年07月05日2009年以来持续高涨的房价终于在上半年止住了
- 2011年07月05日李君如认为，他们之所以有这样那样的“想不到”，是因为他们不懂得中国共产党是一个既能够坚持马克思主义，又能够发展马克思主义的具有强大创新能力的党
- 2011年07月05日北京地铁4号线动物园站事故造成一名男孩死亡，3名重伤者生命体征稳定，另有27人轻伤，目前已有9名轻伤者出院。4号线全部共10台奥迪斯电梯已停用，进行全面检查。
- 2011年07月05日应该部分改革人民币汇率形成机制，增加目前参与形成机制的机构数量，还建议调整汇率制度措辞中“有管理”的称谓
- 2011年07月05日光大银行获得了北京市建住委存量房交易资金监管资格，成为北京市首批四家试点银行之一
- 2011年07月05日美国博地能源公司获得该项目24%的股权，剩余36%股权由俄罗斯和蒙古国共同成立的一家财团持有
- 2011年07月05日
- 2011年07月05日
- 2011年07月05日俄罗斯总统办公厅主任纳雷什金表示，俄日两国因北方领土问题难以缔结和平条约是由于“双方对第二次世界大战起因及结果的见解不同”。他预计两国最快将于12月召开讨论两国间历史的专家会议
- 2011年07月05日今年8月7日起，联合国秘书长潘基文将对日本进行为期3天的访问，期间将前往福岛市考察东日本大地震的受灾情况
- 2011年07月05日芬兰航空公司表示，该公司将成为首家开通欧洲至中国最大城市重庆直飞航线的航空公司
- 2011年07月05日有关雨润食品的负面信息来的太快，投资者在消息未经证实的前提下，迅速看空股票，可能成为误判
- 2011年07月05日园区内红色中国演艺区计划在2012年7月1日党的生日之前演出
- 2011年07月05日按照国家将大连机场建成为东北亚“国际航运中心”和“国际物流中心”的双枢纽机场战略。未来将引进三家以上主基地公司飞干线和国际航线
- 2011年07月05日
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