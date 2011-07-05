沪深股市窄幅盘整 2011年07月05日

上海期金价格近全线下挫收跌 2011年07月05日

澳大利亚央行继续维持基准利率不变 2011年07月05日

财政部全面清理整合中央财政票据 2011年07月05日

国家开发银行与中国农业银行签订全面合作协议 2011年07月05日