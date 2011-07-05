- 2011年07月05日大盘主要面临着技术性回调的压力，获利回吐使得大盘走势震荡，但市场承接能力不错
- 2011年07月05日
- 2011年07月05日神丹公司要求CNN取消该评选结果，并向中国及世界各地的皮蛋消费者道歉，并称将保留进一步诉诸法律的权力
- 2011年07月05日国家海洋局在会上表示，根据我国法律，蓬莱19-3油田溢油事故应由作业者康菲石油公司承担事故责任
- 2011年07月05日
- 2011年07月05日今年海南香蕉出现严重供过于求的现象，目前部分地方香蕉价格仅为0.3元一斤，离成本都相差甚远
- 2011年07月05日腾讯收购艺龙16%的在外流通股，有权任命艺龙一名董事，且占有艺龙15.2%的投票权
- 2011年07月05日国家海洋局官员表示，根据现行的《海洋保护法》，最高可对相关企业（中海油、康菲）处以20万人民币的处罚
- 2011年07月05日考虑到地方政府债务的情况，穆迪预计中资银行不良贷款的潜在规模可能更接近于其压力情景假设，而非基本情景
- 2011年07月05日不断上涨的饲料成本和一季度尚未明显放大的能繁母猪存栏量将使得猪肉价格持续上涨，预计三季度CPI将达5.9%
- 2011年07月05日
- 2011年07月05日监测结果显示，溢油造成劣四类海水水质840方平方公里，之前此区域海水水质均为一类
- 2011年07月05日23家主板IPO公司中有12家公司上市首日破发，破发率高达52%。中小板有25家公司上市首日破发，破发率为40%
- 2011年07月05日温家宝说，政府正在采取措施平抑物价。随着政策的落实，物价会得到有效抑制。根据国家统计局数据显示，6月下旬猪肉价格与5月下旬相比，涨幅达到15%
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- 2011年07月05日美团网第二轮融资金额为5000万美元，阿里巴巴集团参与此轮投资，红杉资本也进行了跟投
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