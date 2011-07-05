- 2011年07月05日澳大利亚央行在月度政策会议结束后将隔夜拆款利率维持在4.75%不变
- 2011年07月05日标普称，根据该公司的评级标准，有关放宽希腊主权债务偿还条款的提议将被视为债务违约
- 2011年07月05日日本政府批准了2万亿日元的追加预算，用于东北部地震灾区的重建
- 2011年07月05日在昨日举行的“2011年IPO市场回顾及全年展望”会议上，普华永道中国主管合伙人林怡仲表示，尽管国际板的推出是肯定的事，但今年年内国际板推出的可能性不大。
- 2011年07月05日在对中国国家审计署和银监会的估算数据进行对比之后，又发现了3.5万亿元人民币的地方债务。可能是因为地方政府向审计署申报的数据不真实
- 2011年07月05日据中央人民银行官网消息，人民银行于本周二(7月5日)以价格(利率)招标方式发行了2011年第四十八期央行票据，并开展了正回购操作。
- 2011年07月05日医改咨询委的定位锁定在五个方面：承担医改方案的咨询论证、地方医改实践的调查研究、医改效果的分析评估、建言献策以及新闻宣传
- 2011年07月05日因涉嫌性侵而辞职的前IMF总裁卡恩称俄罗斯总理普京是自己性丑闻案的幕后黑手
- 2011年07月05日中国国家开发银行(CDB)将以100亿美元的国开行资本基金入股私人股本和对冲基金。国开行基金正寻求在向中小企业放贷方面拓展自己的经验和知识产权，由于存在违约风险，各银行历来对这个市场感到不安。
- 2011年07月05日倡议人为韩寒、李承鹏等5位作家和路金波、沈浩波等5位出版商
- 2011年07月05日货币如水也如蜜，过多货币流向市场引发通胀的过程，日用消费品价格指数是滞后指标，同时这其中权重较大的商品价格波幅容易放大或者缩小实际通胀的水平，因此不妨对猪肉价格狂飙现象淡然以对
- 2011年07月05日央行似乎已经透露了政策松动的信号，紧缩政策可能已经接近尾声，即使7月份加息也可能是最后一次
- 2011年07月05日
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- 2011年07月05日作为特殊产业的互联网一旦被外资控制，其后果可能更严重，会对社会产生强大的控制力，进而对政治、政权产生不可忽视的影响
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