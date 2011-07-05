哥伦比亚杆舞大赛 2011年07月05日

太平洋中部及东南部海底发现大量稀土 《财经》综合报道 2011年07月05日 这是世界上首次确认海底存在有开采价值的稀土资源

欧盟通过提高对第三国财政援助效率法规框架 2011年07月05日

伦敦股市4日上涨 2011年07月05日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月05日

克鲁格曼称需加大美国政府支出以刺激复苏 2011年07月05日