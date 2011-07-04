- 2011年07月04日7月4日，申银万国称，6月以来市场做多情绪增长，房地产板块表现明显好于大盘，销售市场低位温和回升，上市公司情况显著好于行业整体水平，城市价格调整范围继续扩大
- 2011年07月04日除现有资本市场格局外，普华永道预计，今年推出国际板的可能性并不高
- 2011年07月04日就是从法律、政治、社会三个效果考虑的
- 2011年07月04日大成基金认为，本次中报行情的主旋律还是业绩向好，拥有业绩支撑的绩优公司将得到青睐，而在下半年，工业制造品的景气将保持乐观，高端制造行业值得长期看好
- 2011年07月04日若希望达到以个人所得税调节收入分配的目的 个税体系仍需重大调整
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- 2011年07月04日王岐山于近日表示，要加快转变金融业发展方式，推进结构调整和改革创新，全面提高对小企业的金融服务水平。
- 2011年07月04日从上半年的整体业绩来看，除货币型基金之外的所有类型基金都出现了不同程度的亏损，其中股票型的基金跌幅最大，截至6月30日，基金市场的总规模为24189亿元左右，基本和去年的规模相当。
- 2011年07月04日王宗南多次公开表示，推进实施并购战略，是快速实现集团战略目标的需要
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- 2011年07月04日据好买基金研究发现，私募6月份整体表现不如人意，在大盘上涨的情况，平均业绩依然下跌。私募基金对后市看空情绪也持续上升，35%的私募基金看多后市，61%的私募基金对市场呈中性看法，而看空后市私募基金比例为零。空方和多方的比例与上月成相反局面，看多后市的私募基金比例陡然增加，不过，持中性观点的私募仍然最多。
- 2011年07月04日由于系统演变路径依赖的特征，一旦走上政府干预的指路，从寻租活动中衍生而来的利益将会将政府干预的市场经济推向国家资本主义，最终成为裙带资本主义
- 2011年07月04日吴敬琏说，尽管国有经济并非国民经济的主体，但是仍旧控制着经济的“关键性领域”，国有企业依旧在石油、电信、铁路和金融等领域具有垄断地位
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- 2011年07月04日今年大城市商品房价格存在“去泡沫化”的趋势，已进入去库存时期
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