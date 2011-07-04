- 2011年07月04日
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- 2011年07月04日2011年全年GDP增速在9.65%左右。今年无法坚守全年4%的目标通胀率，预计全年CPI涨幅为4.7%
- 2011年07月04日日本银行（央行）行长白川方明表示，在家庭消费和企业信心正逐步好转的情况下，生产活动和国内民间需求有复苏的迹象
- 2011年07月04日日本朝日集团控股有限公司已同澳大利亚第三大饮料商的“P&N饮料公司”，就收购其矿泉水和果汁饮料业务达成了协议
- 2011年07月04日当地时间7月2日，欧元区财长批准给予希腊另一笔120亿欧元的援助。关于第二轮援助希腊计划的细节，最快要到今年9月中旬议定
- 2011年07月04日中国人民银行3日表示，要不失时机地推进金融重点领域和关键环节改革。
- 2011年07月04日一种宏观政策新思路正在形成——相对紧缩、定向宽松。在诸如中小企业融资、地方政府融资平台资金链、汽车产业等领域，推动政策定向宽松
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- 2011年07月04日高华证券称，金地集团新收购至祥置业61.96%的股份对于扩大公司融资渠道是战略性利好
- 2011年07月04日王岐山副总理和经济学家座谈会都不约而同透露出货币政策微调的声音，下半年货币政策可能朝着宽松方向微调
- 2011年07月04日微软将不再为Office XP发布公开更新，每月周二补丁日的自动更新功能也会对其关上大门。不过，这不会影响用户继续使用Office XP
- 2011年07月04日加息预期未受经济下滑影响而消退，1年期央票利率隐含一次加息预期，国泰君安预计7月中上旬有一次存贷款不对称加息
- 2011年07月04日上周（6月25日-7月1日）共有50家公司遭到重要股东在二级市场减持，合计减持1.4亿股，参考市值达到17亿元
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