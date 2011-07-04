阿披实选举失败 辞去泰国民主党党首一职 2011年07月04日 泰国执政党民主党党首阿披实4日宣布辞职，以承担选举失利责任

韩国6月底外汇储备环比减少6亿美元 2011年07月04日

今日人民币汇率中间价 2011年07月04日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4661元。

中石油收购英力士集团欧洲炼油业务完成交割 《财经》综合报道 2011年07月04日 中国石油天然气股份有限公司和英国英力士集团控股有限公司已于日前圆满完成设立贸易和炼油合资公司的交易