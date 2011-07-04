- 2011年07月04日韩军方负责人说，犯人在哨所生活馆持枪乱射，他本人也受轻伤
- 2011年07月04日国家将对小型和微型企业着重从优化发展环境，进一步研究出台普惠性的政策措施，完善服务等方面加大扶持
- 2011年07月04日中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定
- 2011年07月04日中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定
- 2011年07月04日中报正式披露开锣，下半年的主题投资行情或将展开。大成基金表示，在目前股市整体估值偏低的情况下，市场下跌空间有限。
- 2011年07月04日泰国执政党民主党党首阿披实4日宣布辞职，以承担选举失利责任
- 2011年07月04日陈竺说，要解决让群众“看得起病”的问题，一方面需要进一步扩大基本医保覆盖面，提高筹资水平，同时必须改革当前医院补偿机制中存在的严重弊病，有效控制医疗费用的不合理增长
- 2011年07月04日所发布的文件包含一个苹果服务器的链接，以及一份含有26个管理帐号用户名和密码的清单
- 2011年07月04日审计署表示，此次审计发现的违规使用和闲置的廉租住房、公共租赁住房分别占总数的3.49%和1.65%
- 2011年07月04日汪洋表示，加强食品安全管理工作，广东已经出台了许多办法，“但是我觉得最关键的现在是要严格执法，严惩肇事者。”
- 2011年07月04日据目击者介绍，事故发生时，长途客车刚过收费站，正停车下客，被随后而来的客车追
- 2011年07月04日谷歌地图申请的牌照未能在7月1日前获批，谷歌地图仍未来命运堪忧。
- 2011年07月04日6月下旬，全国50个城市猪肉价格上涨超过5%。
- 2011年07月04日中信证券拟转让华夏基金51%股权，受让方为五家，分占11%，10%，10%，10%和10%，其中11%股权作价17.6亿元，10%股权作价16亿
- 2011年07月04日
- 2011年07月04日这是首家大陆与台湾合资成立的基金公司，同时是今年第三家获批的基金公司，公司注册地为北京市，注册资本2亿元人民币
- 2011年07月04日
- 2011年07月04日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4661元。
- 2011年07月04日中国石油天然气股份有限公司和英国英力士集团控股有限公司已于日前圆满完成设立贸易和炼油合资公司的交易
- 2011年07月04日
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