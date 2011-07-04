- 2011年07月04日摩根大通今日宣布，正式在哈尔滨设立分行并开始对外营业。哈尔滨分行是摩根大通在中国内地的开设的第六间分行，将提供各类批发金融产品及服务，包括现金管理、贸易融资、贷款、外汇以及风险管理。
- 2011年07月04日
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- 2011年07月04日南方航空独董林光宇涉嫌内幕交易被香港证监会展开刑事法律程序，是否能获继续聘任仍待调查结果
- 2011年07月04日洋河股份澄清，李风云在2011年2月17日通过大宗交易买进公司股票与收购双沟酒业剩余股权的信息没有任何关联，且其事先并不知悉年报中有关分红方案的情况，并不构成内幕交易
- 2011年07月04日本次警示，是监管部门对海普瑞FDA认证的首次公开回应
- 2011年07月04日在国资委主导大型国有集团整体上市的大背景下，集团股份制公司成立，或将成为集团整体上市的标志性事件
- 2011年07月04日7月1日起，雅诗兰黛集团旗下化妆品提价，平均涨幅8%-10%
- 2011年07月04日上海集团再启30亿元公司债发行，将持续改善公司债务结构
- 2011年07月04日香港证监会已经对现为公司独立董事并曾担任香港飞机工程(00044.HK)独立非执行董事的林光宇2010年6月4日买入香港飞机工程涉嫌内幕交易展开刑事法律程序
- 2011年07月04日雀巢和中式糖果老大徐福记展开并购谈判。对于这一消息，雀巢和徐福记联系人均不愿置评
- 2011年07月04日人数已经由第一轮的485人减至163人，中石化党组书记、董事长，前中海油董事长傅成玉等央企高管没有进入
- 2011年07月04日中国是金融危机后货币投放增长最猛的国家，广义货币供应至今年5月已达76.34万亿元
- 2011年07月04日今年提出的1000万套的保障房任务可能根本完不成，国务院政府报告上说两条腿走路，但现在要砍掉很粗壮的腿，保住保障房的腿
- 2011年07月04日中红博爱首席执行官翁涛称，出于商业和公益的双重考虑，参与运作“博爱小站”项目，自己与红十字总会与商红会并无直接利益关系；郭美美是其生意伙伴王军的女友
- 2011年07月04日在事发半个多月后，中海油才首次承认旗下渤海油田生了漏油事件，但一直未对对溢油数量、原因等仍未有说法
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- 2011年07月04日郭美美系中红博爱间接股东王军“新认识的女友”，玛莎拉蒂也是王军买给她的
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