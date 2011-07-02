看守政府总理阿披实晚承选举失利，他同时向即将成为泰国历史上首位女总理的他信妹妹——英拉表达了祝贺

2011年07月03日

“郭美美事件”远未结束，它再次告诉人们，红十字会及其他所有的慈善组织应与权力划清界限。否则，戴“红帽”的慈善组织，很难保持独立的地位，也很难对自己的行为负责，很难不滥用赞助者的爱心，很难不受到权力的庇护