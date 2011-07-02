中国概念股过去一周强势上涨 2011年07月02日 中国概念股本周强劲上涨，纳斯达克中国指数（CHXN）1日报收于218.69点，单周上涨9.3%

野村控股任命14名董事5名董事总经理 2011年07月02日 由全体股东一致推选出的14名董事加入公司董事会，其中包括8名外部董事。此外，本届董事会还新任命了5名执行董事总经理

保障房拉低整体房价 分类管理或更科学有效 2011年07月02日 业内人士指出，与房价的涨跌相比，住房“可支付需求”的满足日显重要

商务部公布83家电子商务示范企业 2011年07月02日 商务部于2010年11月20日起开始接受各省级商务主管部门电子商务示范企业申报工作，共收到全国155家企业的申报材料

俄防长说俄暂时没有建造核动力航母计划 2011年07月02日 俄罗斯国防部长谢尔久科夫1日驳斥了有关俄即将于2020年建成核动力航空母舰的报道，表示俄国防部并没有制定相关计划

波兰举行仪式接任欧盟轮值主席国 2011年07月02日 在交接仪式上，匈牙利总理欧尔班将象征权力的欧盟旗帜交给波兰总理图斯克

纽约检方同意IMF前总裁无担保释放 2011年07月02日 由于案件中自称受到性侵害的女服务员的可信度遭到证据质疑，纽约检方同意释放斯特劳斯-卡恩，并归还斯特劳斯-卡恩100万美元保释金

中国共产党建党90周年图片展在古巴开幕 2011年07月02日 展出的60多张图片展示了中国共产党的奋斗历程、中华人民共和国的建立以及在中国共产党领导下，中国实施改革开放以来在农业、工业、科技、文化、体育等各方面取得的成就

美主流媒体称中国高铁显示了创新能力 2011年07月02日 文章称，在中国这样一个拥有众多大型工程如三峡大坝、世界上最大的跨海大桥（胶州湾大桥）的国家，高铁网有些类似于美国的太空计划