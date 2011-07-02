- 2011年07月02日截至15时30分，救援人员已在事故现场找到3具遇难者遗体
- 2011年07月02日他强调，全国政法机关要认真学习贯彻胡锦涛总书记重要讲话，始终坚持党对政法工作的绝对领导，切实履行好中国特色社会主义事业建设者、捍卫者的神圣使命
- 2011年07月02日南京中石化南化公司表示，关于南化公司环境治理的报道，存在多处不实，混淆了企业污染费和生活污水处理费的关系
- 2011年07月02日此前，浙江省药监局两任局长周航、郑尚金已先后因受贿获刑
- 2011年07月02日中国概念股本周强劲上涨，纳斯达克中国指数（CHXN）1日报收于218.69点，单周上涨9.3%
- 2011年07月02日由全体股东一致推选出的14名董事加入公司董事会，其中包括8名外部董事。此外，本届董事会还新任命了5名执行董事总经理
- 2011年07月02日业内人士指出，与房价的涨跌相比，住房“可支付需求”的满足日显重要
- 2011年07月02日本周受外盘带动，国内大宗商品市场涨跌不一，棉花、玉米等农产品期货普遍下挫，有色金属、塑料等工业品多数反弹
- 2011年07月02日美联储在6月底结束第二轮量化宽松，使美元承压
- 2011年07月02日后期资金面紧张情况仍将持续，债市不容乐观
- 2011年07月02日与上周3.91%的涨势不同，本周上证综指全周仅上涨0.48%，收盘于2759.36点；深证成指收盘于12178.08点，全周上涨1.52%
- 2011年07月02日本周A股前半周强势整理，在消化短线获利盘后逐步转强，延续了始于上周的反弹趋势，偏股型基金顺势小幅增仓
- 2011年07月02日商务部于2010年11月20日起开始接受各省级商务主管部门电子商务示范企业申报工作，共收到全国155家企业的申报材料
- 2011年07月02日俄罗斯国防部长谢尔久科夫1日驳斥了有关俄即将于2020年建成核动力航空母舰的报道，表示俄国防部并没有制定相关计划
- 2011年07月02日在交接仪式上，匈牙利总理欧尔班将象征权力的欧盟旗帜交给波兰总理图斯克
- 2011年07月02日由于案件中自称受到性侵害的女服务员的可信度遭到证据质疑，纽约检方同意释放斯特劳斯-卡恩，并归还斯特劳斯-卡恩100万美元保释金
- 2011年07月02日展出的60多张图片展示了中国共产党的奋斗历程、中华人民共和国的建立以及在中国共产党领导下，中国实施改革开放以来在农业、工业、科技、文化、体育等各方面取得的成就
- 2011年07月02日调查发现，增加可溶性膳食纤维的摄入量可以减少内脏脂肪，但对皮下脂肪无影响
- 2011年07月02日文章称，在中国这样一个拥有众多大型工程如三峡大坝、世界上最大的跨海大桥（胶州湾大桥）的国家，高铁网有些类似于美国的太空计划
- 2011年07月02日对两种原发性癌细胞的TP53基因分析表明，在多数情况下，这个基因的突变是在细胞癌化之前最早发生的，而不是原先所认为的那样在癌化后发生
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