- 2011年07月02日中国证监会发行监管部7月1日公告
- 2011年07月02日从2011年7月1日至2012年6月30日，欧盟成员国的手机用户主叫漫游费上限由每分钟0.39欧元下调为0.35欧元，接听漫游费上限则由每分钟0.15欧元下调至0.11欧元
- 2011年07月02日北京伟业我爱我家市场研究院2日发布数据，2011年上半年，北京二手住宅成交均价24100元/平方米，同比上涨22.7%。二手住宅成交均价6月开始出现小幅下跌
- 2011年07月02日2011年应届毕业生中，在金融行业就业的平均起薪为3400元，其后分别是汽车行业、高科技行业、房地产行业、能源化工行业，起薪从3200元至2600元
- 2011年07月02日6月30日，萨科齐在法国西南部布拉克斯镇与民众见面。当他隔着栅栏同道路两旁的市民们打招呼时，一名男子伸出手拽住萨科齐的衣领，把他拉向人群。萨科齐险些摔倒
- 2011年07月02日胡锦涛的讲话宣示着，谋求确保长期执政的中国共产党将继续努力赢取最广泛的国内民意支持和国际社会理解，排除各种干扰，领导中国坚持走有别于当今西方或昔日苏联模式等的“中国发展道路”
- 2011年07月02日白宫上月宣布，现任国家反恐中心主任迈克·莱特将辞职，但没有透露具体辞职原因
- 2011年07月02日0.6米×0.6米连续式跨声速风洞建成后，主要用于研究大型连续式跨声速风洞的关键技术，验证动力系统的设计和运行技术等问题，以有效规避大型连续式风洞建设风险
- 2011年07月02日国家行政学院教授竹立家指出，城市绿地、风景名胜、博物馆等都属于公共资源，既然是公共资源，就应该坚持其公共属性，而不应该只是少数人所享有的“特殊领地”
- 2011年07月02日在1日举行的公投中，摩洛哥全国1300多万的注册选民中有72.65%的人参加了投票，整个公投在“平静的气氛中进行”
- 2011年07月02日发生事故的车辆隶属河南省郑州市翔宇汽车有限公司，是一辆大型旅游客车，车牌豫AL3639。该车的核定载客能力32人，事故发生时车上载客31人
- 2011年07月02日布鲁金斯学会专家迈克尔·奥汉隆评价说，帕内塔“不是公众通常认为的典型国防战略家”
- 2011年07月02日被批捕的33名犯罪嫌疑人绝大部分为前科劣迹多、数次被判重刑的刑满释放分子，采取自制枪支并出售等手段非法获利
- 2011年07月02日2003年至2009年，被告人朱少中利用担任湘潭县县长、县委书记、湘潭市副市长的职务便利，先后多次收受相关人员的财物贿赂共计人民币201.4875万元
- 2011年07月02日当21名3个月至7个月大的婴儿睡着时，研究人员对他们播放了含有不同情感的声音，同时用磁共振成像技术探测他们大脑的反应
- 2011年07月02日将邀请审计机构对中国商业系统红十字会成立以来的财务收支进行审计，并商请中国商业联合会成立调查组，调查媒体所反映的中国商业系统红十字会运作方式问题
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日《个人所得税修改草案》在网上征求意见时，只有15%的网民赞成“3000元标准”。专家认为，个税改革的六方面愿景仍不清晰。
- 2011年07月01日普通鲜鸡蛋价格自6月8日以来首次出现上涨，涨幅为0.2%，每斤至4.92元
- 2011年07月01日参与《个人所得税修改草案》讨论的代表有“反对派”、“赞成派”和“延迟表决派”三派。争论热烈。
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