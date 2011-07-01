中海发展等八公司融资申请下周上会 《财经》综合报道 2011年07月02日 中国证监会发行监管部7月1日公告

欧盟将进一步下调成员国间手机漫游费 2011年07月02日 从2011年7月1日至2012年6月30日，欧盟成员国的手机用户主叫漫游费上限由每分钟0.39欧元下调为0.35欧元，接听漫游费上限则由每分钟0.15欧元下调至0.11欧元

上半年北京二手住宅均价每平方米24100元 2011年07月02日 北京伟业我爱我家市场研究院2日发布数据，2011年上半年，北京二手住宅成交均价24100元/平方米，同比上涨22.7%。二手住宅成交均价6月开始出现小幅下跌

今年金融行业就业应届毕业生起薪最高 2011年07月02日 2011年应届毕业生中，在金融行业就业的平均起薪为3400元，其后分别是汽车行业、高科技行业、房地产行业、能源化工行业，起薪从3200元至2600元

法国男子拉扯萨科齐面临9个月监禁 2011年07月02日 6月30日，萨科齐在法国西南部布拉克斯镇与民众见面。当他隔着栅栏同道路两旁的市民们打招呼时，一名男子伸出手拽住萨科齐的衣领，把他拉向人群。萨科齐险些摔倒

奥巴马将提名新国家反恐中心主任 2011年07月02日 白宫上月宣布，现任国家反恐中心主任迈克·莱特将辞职，但没有透露具体辞职原因

我国自主设计的一座新型连续式跨声速风洞开工建设 2011年07月02日 0.6米×0.6米连续式跨声速风洞建成后，主要用于研究大型连续式跨声速风洞的关键技术，验证动力系统的设计和运行技术等问题，以有效规避大型连续式风洞建设风险

北京地震避难公园变身高尔夫球练习场 2011年07月02日 国家行政学院教授竹立家指出，城市绿地、风景名胜、博物馆等都属于公共资源，既然是公共资源，就应该坚持其公共属性，而不应该只是少数人所享有的“特殊领地”

摩洛哥全民公投通过新宪法草案 2011年07月02日 在1日举行的公投中，摩洛哥全国1300多万的注册选民中有72.65%的人参加了投票，整个公投在“平静的气氛中进行”

一辆河南客车在太长高速发生车祸已致9人死亡 2011年07月02日 发生事故的车辆隶属河南省郑州市翔宇汽车有限公司，是一辆大型旅游客车，车牌豫AL3639。该车的核定载客能力32人，事故发生时车上载客31人

美国新防长着眼削减国防开支 2011年07月02日 布鲁金斯学会专家迈克尔·奥汉隆评价说，帕内塔“不是公众通常认为的典型国防战略家”

抚顺特大制售枪支系列案33嫌犯被批捕 2011年07月02日 被批捕的33名犯罪嫌疑人绝大部分为前科劣迹多、数次被判重刑的刑满释放分子，采取自制枪支并出售等手段非法获利

湖南湘潭市原副市长朱少中受贿滥用职权被判13年 2011年07月02日 2003年至2009年，被告人朱少中利用担任湘潭县县长、县委书记、湘潭市副市长的职务便利，先后多次收受相关人员的财物贿赂共计人民币201.4875万元

英研究显示三个月大婴儿能听音辨情感 2011年07月02日 当21名3个月至7个月大的婴儿睡着时，研究人员对他们播放了含有不同情感的声音，同时用磁共振成像技术探测他们大脑的反应

鸡蛋价格6月8日以来首次上涨 2011年07月01日 普通鲜鸡蛋价格自6月8日以来首次出现上涨，涨幅为0.2%，每斤至4.92元