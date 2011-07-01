部分人大代表坚决反对个税起征点定在3000元 2011年07月01日 参与《个人所得税修改草案》讨论的代表有“反对派”、“赞成派”和“延迟表决派”三派。争论热烈。

乌克兰将征收粮食出口关税据 农民强烈反对 2011年07月01日 乌克兰农民强烈反对政府征收粮食出口关税，称这将导致乌克兰国内粮食批发价格降低，使农民遭受经济损失

乌克兰将征收粮食出口关税 农民强烈反对 2011年07月01日 乌克兰农民强烈反对政府征收粮食出口关税，称这将导致乌克兰国内粮食批发价格降低，使农民遭受经济损失

7月1日亚太地区主要股市多数上涨 2011年07月01日

财政部公布2011年中央对地方均衡性转移支付办法 2011年07月01日

北京二手房网上交易试点启动 2011年07月01日 北京市二手房交易网上平台试点工作于１日在海淀区正式运行

中行预计三季度或加息1至2次 2011年07月01日 中行预计三季度可能会加息1至2次，四季度加息的可能性和必要性有所降低。