- 2011年07月01日在政策方面，摩根大通预计当前货币政策恢复常态的过程将持续，未来几个月将至少上调一次存款准备金率，可能将有一次或两次加息
- 2011年07月01日原北京市国土资源局顺义分局党组成员、副局长刘宝因涉嫌收受一块价值17万余元的手表，被检察院提起公诉
- 2011年07月01日中国统计信息网发布的分析报告显示，中国制造业PMI指数连续三个月回落，而造成这一现象的主要成因是新订单下降。
- 2011年07月01日"新订单与产成品库存指标的差值"对未来一个月PMI指数具有一定预测能力。这个差值从5月份的2.1%降至6月份的-0.2%，创30个月新低
- 2011年07月01日这种做法违背了依法征税的原则，影响了税法的严肃性，也不符合依法行政的要求
- 2011年07月01日上海世博会现场审计工作已经结束，正在进行汇总工作
- 2011年07月01日经济责任审计将全面覆盖包括省委书记、省长、检察长等党政一把手
- 2011年07月01日希望通过这种模式，真正实现电影行业和资本市场，特别是和市场各类民间资本进行有效的对接
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日德意志银行所有在华的法人机构都将向其直接报告。这意味着，她将成为德意志银行在华地区业务的核心人物
- 2011年07月01日克罗地亚有望今年年底签署入盟协议，并于2013年7月1日成为欧盟第28个成员国
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日这些报道将报告中不同口径的数字简单对比或叠加，所以得出的结论有误
- 2011年07月01日DHL在国内出现大幅亏损的主要原因是因为目前国内快递业务竞争过于激烈，外资快递公司缺少成本上的优势
- 2011年07月01日目前已召回584.1吨
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