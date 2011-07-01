制造业PMI连续三月回落 新订单下降为主因 2011年07月01日 中国统计信息网发布的分析报告显示，中国制造业PMI指数连续三个月回落，而造成这一现象的主要成因是新订单下降。

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香港各界举行庆回归14周年嘉年华 2011年07月01日

上海期金近全线回调收跌 2011年07月01日

沪深股市涨跌互现 2011年07月01日

7月B股红盘开局 2011年07月01日