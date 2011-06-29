- 2011年07月01日
- 2011年07月01日荷行提炼加工成飞机燃料用油的并非通常意义的“地沟油”，他们从来没有作出过将在一两年后使用100%地沟油燃料的承诺，也没有就技术合作问题与中国方面进行过任何讨论和磋商
- 2011年07月01日加大对老旧淘汰车辆的财政补贴是最可能出台的政策之一
- 2011年07月01日日本央行调查显示，3月11日大地震后，日本大型制造业景气动向指数在一年多来首次出现负值
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日通过对比行业研究员年初及近期的盈利预测不难发现，接近一半的行业研究员已经下调了今年的盈利预期，而股价已经部分反映盈利预测下调的幅度
- 2011年07月01日中石油、中石化两大集团是我国成品油进口的主力，进口关税的下调以及进口盈利空间的开启可能使两大集团进口积极性上升，进而降低对民营地方炼厂生产油品的采购
- 2011年07月01日进入货币紧缩周期以来，公开市场操作俨然成为准备金率的配套工具
- 2011年07月01日根据美国货币史经验，QE2完全见效，估计要到今年底或者明年中，如果无效，那么就会有QE3
- 2011年07月01日6月份全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边算，当月全国期货市场成交量为7995万手，成交额为10.39万亿元，同比分别下降31.76%和18.64%
- 2011年07月01日中国银行行长李礼辉1日表示，中行已向银监会提出在沪设立第二总部的申请，目前正在与监管机构沟通，希望尽快得到批复
- 2011年07月01日银行下血本融资折射出商业银行的资金紧张和融资困难
- 2011年07月01日更高的价格再次将遏制全球石油需求，但这只会发生在世界某些地方经历一段经济阵痛期之后
- 2011年07月01日美国证交委表示，该调查并不能说明开元汽车存在法律层面的财务违规行为
- 2011年07月01日中国审计署有关负责人1日表示，经济责任审计对象涵盖了从乡镇级到省部级的党政领导干部，以及国有企业的法定代表人
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日预计中期业绩有所增加的有30家，占67%，其中预增的有17家，略增的11家，续盈的2家。包钢稀土（600111.SH）预计业绩增长幅度高达450%
- 2011年07月01日财政部网站于今天正式公布了新个人所得税累进税率表。此次个人所得税税率调整的增税临界点是月收入38600元。
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日PMI指数连续三月下跌，并非“去库存”现象，而是央行紧缩措施成功扭转社会通胀预期的结果
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