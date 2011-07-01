- 2011年07月01日为了进一步便利进口企业，积极促进进口
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日穆迪投资者服务公司称，近年法国房价飞速上涨，该国长达10年的住房市场繁荣景象或将终结，银行业可能因此受到冲击
- 2011年07月01日日本6月份国内新轿车、卡车和客车的总销量同比下降23.3%，为连续第10个月下滑
- 2011年07月01日韩国统计局公布数据显示，6月份韩国消费者价格指数(CPI)升幅创三个月高位
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日北京市应急办强调，今天是周五，晚高峰交通压力就较大，各单位可以根据实际情况提前安排下班或放学
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日全党同志都要牢固树立法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外的观念，认真学习制度，严格执行制度，自觉维护制度
- 2011年07月01日我们手中的权力是人民赋予的，只能用来为人民谋利益。行使权力就必须为人民服务、对人民负责并自觉接受人民监督，决不能把权力变成牟取个人或少数人私利的工具
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日应纳税收入3.86万元成为个税增减临界点，即月应纳税收入低于3.86万元缴纳的个税将减少，而在一审草案中，临界点是1.9万元
- 2011年07月01日消息称新华人寿已正式向监管机构提交了上市申请，上市时间窗口计划在12月底之前，但也有可能提前至9月底
- 2011年07月01日7月16日起，日本经济产业相海江田万里将赴中国北京等地进行为期3天的访问
- 2011年07月01日财政部网站于今天正式公布了新个人所得税累进税率表。
- 2011年07月01日日本首次以拉动观光为目的，面向中国富裕阶层发放有效期内任意入境的多次签证
- 2011年07月01日日本首次以拉动观光为目的，面向中国富裕阶层发放有效期内任意入境的多次签证
- 2011年07月01日
- 2011年07月01日北京土地储备管理网数据显示，2011年上半年，截至目前已经签约的商业类地块合计为21块，提供的建筑面积为3386755平米，总出让金为174.38亿
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