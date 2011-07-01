IMF前总裁卡恩被控性侵犯案出现新转折 2011年07月01日

韩国上半年贸易顺差174亿美元 2011年07月01日

北京注资100亿元成立保障房投资中心 2011年07月01日

今日人民币汇率中间价 2011年07月01日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4685元。

创业板两公司今起招股 2011年07月01日

德国政府与银行业就参与第二轮希腊救助计划达成一致 2011年07月01日

海南开通香蕉火车直达内地绿色通道 2011年07月01日