- 2011年09月09日蔡英文说，民进党目标是先加强地方政府实力，接着是台民意机构，希望在台民意机构掌握过半席次，“并且在2016年认真竞选台湾地区领导人”
- 2011年09月09日新就业刺激计划预计规模4470亿，其中2400亿美元用于延长社会保障体系工资税减免、500亿美元用于交通基础建设、490亿用于延长失业保险、300亿用于更新学校设施
- 2011年09月09日此次访华期间，格林斯潘女士将与包括商务部、科技部、外交部、民政部等有关部位领导进行会晤，共同探讨联合国开发计划署与中国的长期合作，注重在减贫、气候变化、两性平等、实现千年发展目标等方面
- 2011年09月09日报道认为，这意味着蔡英文副手将是民进党秘书长苏嘉全。蔡英文最快今天宣布苏嘉全出任副手。
- 2011年09月09日建设主体的上海博览会有限责任公司已经成立，注册资本30亿元。其中中国对外贸易集团占注册资本的60%，世博后更名的上海东浩集团（原世博集团）占40%
- 2011年09月08日今后，进口化妆品如存在安全问题，可能或者已经对人体健康和生命安全造成损害的，必须主动召回并停止销售，同时告知消费者停止使用
- 2011年09月08日信用评等机构惠誉9月8日表示，若未来12-24个月资产品质出现转差,可能调降中国评级。同时惠誉高层表示，日本评等下调机率超过50%。
- 2011年09月08日2010年我涉案产品对欧出口额达1000万欧元。这是今年以来欧盟对我发起的第六起贸易救济调查。
- 2011年09月08日9月8日，有知情人爆料称李双江之子已被释放。马连洼派出所处表示，此事已结案，当事人现在已离开派出所，警方也不会接受任何采访。
- 2011年09月08日目前已启动全国页岩气资源调查，进一步确定勘探开发有利区块
- 2011年09月08日渣打香港亚洲区高级分析师刘健恒表示，受外围经济复苏缓慢等影响，调低香港今明两年经济增长预测，分别由6％及5％，降至5％及4．9％。
- 2011年09月08日近日，美欧官员频繁到访或电话游说，试图向巴勒斯坦方面施压，说服其放弃在联合国寻求会员国身份的努力。但巴方坚持其立场
- 2011年09月08日未来5年电动交通在中国的年复合增长率将达到84%，新能源汽车发展亟待政策扶持。但新能源汽车十二五规划久未出台，新能源车试点城市名单暂无扩容希望
- 2011年09月08日“定向降准”已有先例，央行在扩大存款准备金上缴基数范围后，不排除会适当下调部分银行的存款准备金率
- 2011年09月08日随意挑出10年前的一天来问美国人，这一天你在做什么？几乎没人能给出准确答案。但如果这一天是10年前的9月11日，几乎每个美国人都能记得自己在做什么
- 2011年09月08日根据现有理论，在地球形成初期，融化状态的铁逐渐向球心位置下沉，由此形成地核。在这个过程中，绝大多数的贵金属，如金和铂，也都被带入地核，地表中的贵金属含量应该极其稀少，远低于今天开采出的数量
- 2011年09月08日胎儿脑积水是一种由脑脊液过多积聚于脑室系统导致的神经管畸形，会导致新生儿脑损伤、头部异常大，可能致死。目前的治疗手段主要是通过手术植入分流装置，帮助积水排出，但长期效果不理想
- 2011年09月08日10年过去了，简·波特依然认为她和丈夫能在那场灾难中幸存下来是个“奇迹”，是“上天给了我们第二次生命”
- 2011年09月08日国际能源机构新任总干事玛丽亚·范德胡芬7日在巴黎总部说，国际能源机构计划于今年10月20日在中国发布一份关于世界风能发展“路线图”的报告
- 2011年09月08日虽然韩国央行将近来物价飞涨的原因归结为“中秋节市场需求出现暂时性反弹”，并预计物价将从9月份起开始回落并逐步恢复稳定
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