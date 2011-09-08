渣打下调今明两年香港经济增长预期 2011年09月08日 渣打香港亚洲区高级分析师刘健恒表示，受外围经济复苏缓慢等影响，调低香港今明两年经济增长预测，分别由6％及5％，降至5％及4．9％。

研究称金子可能是天上掉下来的 2011年09月08日 根据现有理论，在地球形成初期，融化状态的铁逐渐向球心位置下沉，由此形成地核。在这个过程中，绝大多数的贵金属，如金和铂，也都被带入地核，地表中的贵金属含量应该极其稀少，远低于今天开采出的数量