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人民币对美元汇率逼近汇改以来高点 2011年07月01日

外媒称美国财政部长盖特纳考虑辞职 《财经》综合报道 2011年07月01日 近期美国民主党与共和党就联邦政府预算和提高公共债务上限问题进行激烈博弈

纽约金价30日小幅收低 2011年07月01日

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