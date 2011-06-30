纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年07月01日

伦敦基本金属期货价格普涨 2011年07月01日

希腊议会通过执行中期经济紧缩计划法案 2011年07月01日 在罢工和经济衰退的影响下，希腊如果不能尽早重回经济增长之路，仍将无法摆脱债台高筑乃至破产的危险

阿富汗一客车遭地雷袭击致20人死亡 2011年07月01日

美国参议院批准彼得雷乌斯担任中情局长 2011年07月01日

印度政府批准韦丹塔资源公司收购计划 2011年07月01日

评级公司说美国若违约将获最低国债评级 2011年07月01日

黎总理呼吁国民避免因联黎法庭起诉书引发动乱 2011年07月01日

多米尼加再现甲型H1N1流感3人死亡 2011年07月01日

俄总理说将坚定捍卫在北极的地缘政治利益 2011年07月01日