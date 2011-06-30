行政强制法规定强制执行不得夜间和假日进行 不得停水停电 2011年06月30日 行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定

消息称汇丰零售银行部门计划裁员700人 《财经》综合报道 2011年06月30日 汇丰控股有限公司(HSBC Holdings )计划在英国零售银行业务部门裁员700人

北京长安街启用纯电动公交车 2011年06月30日 这是继2008年奥运会开通“81路”“84路”纯电动公交车以后，北京再次开通纯电动公交车线路

全国羊肉价格同比涨幅约两成 2011年06月30日 6月30日，蔬菜、水果、牛羊肉价格以涨为主；猪肉价格上涨

新加坡交易所8月1日起取消中午休市 2011年06月30日 新加坡交易所将从8月1日起取消证券交易中午休市，将交易时段改为上午9时持续至下午5时

国产大飞机唯一西方发动机正式确定 2011年06月30日 LEAP发动机是赛峰集团和通用电气的平股合资公司CFM的产品

中国证监会授权首批11家派出机构部分审核权 2011年06月30日 位于广东、山西、上海等11个省市的证监局获得首批行政许可事项审核的授权