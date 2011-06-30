- 2011年06月30日根据该法案，至2022年，德国将全面退出核电
- 2011年06月30日行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定
- 2011年06月30日该中海油内部人士同时表示：“事故并不算严重，溢油已基本清理干净。”
- 2011年06月30日汇丰控股有限公司(HSBC Holdings )计划在英国零售银行业务部门裁员700人
- 2011年06月30日这是继2008年奥运会开通“81路”“84路”纯电动公交车以后，北京再次开通纯电动公交车线路
- 2011年06月30日6月30日，蔬菜、水果、牛羊肉价格以涨为主；猪肉价格上涨
- 2011年06月30日香港金融管理局6月30日公布，香港人民币存款至5月底增至5488亿元，环比增长7．5％
- 2011年06月30日新加坡交易所将从8月1日起取消证券交易中午休市，将交易时段改为上午9时持续至下午5时
- 2011年06月30日LEAP发动机是赛峰集团和通用电气的平股合资公司CFM的产品
- 2011年06月30日位于广东、山西、上海等11个省市的证监局获得首批行政许可事项审核的授权
- 2011年06月30日加快推进个人所得税改革，建立健全综合与分类相结合的个人所得税制度
- 2011年06月30日财政部发布消息称，今年中央财政已拨付就业专项资金369亿元。
- 2011年06月30日吴邦国指出要按照“十二五”规划的精神，加快推进个人所得税改革。
- 2011年06月30日2011年1-5月，银行代客累计结汇6446亿美元，累计售汇4139亿美元，银行代客累计结售汇顺差2307亿美元
- 2011年06月30日台湾“央行”公布的新闻稿表示，调升利率有助抑制通膨预期心理
- 2011年06月30日20时07分，从北京南站开出的G1次京沪高铁首次列车，到达上海虹桥站
- 2011年06月30日
- 2011年06月30日据濮阳市公安局治安支队对外资料显示，因“强搂”而被拘留并开除职务的濮阳市干部，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，其行为被归类为“扰乱大型群众性活动秩序的‘其他行为’”。
- 2011年06月30日作为行政法的基础法律之一，行政强制法主要用以规范行政强制的内容和程序，以便让行政权在法律的“枷锁”中运转
- 2011年06月30日“得三四线城市者得天下”这一趋势已经明确，中小企业如何抓住这一趋势，实现企业能级的超越
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