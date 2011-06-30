- 2011年06月30日高铁开通会有一些冲击，但影响不大也带来一些机会
- 2011年06月30日中国外交部发言人洪磊30日就“德国官员电脑受到中国黑客攻击”传闻作出回应。他表示，一些人不负责任地将黑客攻击行为与中国政府行为划等号，我们对此表示不满
- 2011年06月30日上海机场将努力扩大非航业务，应对京沪高铁
- 2011年06月30日1年期央票利率连续上涨带动本期两个央票利率补涨，但涨幅小于预期
- 2011年06月30日北京市成立了北京市保障性住房建设投资中心，由财政注资100亿元，专门负责北京市保障房融资、投资建设和运营管理工作
- 2011年06月30日希腊政府熬过最难过的关卡，但不代表债务危机结束了，全球主权债务危机的下一个焦点是美国，2008年全球政府救市留下的巨大债务炸弹，似乎永远都看不到拆解引信的那一天
- 2011年06月30日中国驻日本大使馆发言人邓伟近日表示，中国拥有京沪高铁的完全知识产权。
- 2011年06月30日同时，解放军军以上单位也将在原通信部门的基础上，改编成信息化部门
- 2011年06月30日美国总统奥巴马表示，任何削减美国赤字的协议都必须包括税收方面的举措
- 2011年06月30日对于“利用废弃的动植物油生产纯生物柴油，免征消费税”的规定，财政部于近日发布文件明确了“废弃的动物油和植物油”范围。
- 2011年06月30日美联储批准了一项更温和的限制银行向零售商收取借记卡刷卡费的规定，允许银行的刷卡费可高于每笔21美分
- 2011年06月30日在首班列车即将抵达南京站时，5号车厢的一位乘客突发高血压，在车上乘务人员的照料下，该乘客病情得到控制
- 2011年06月30日中国针对从印度进口的菜籽粕和从马来西亚进口的棕榈粕发出警告，称在其中检测出有害化学物
- 2011年06月30日在首班列车即将抵达南京站时，5号车厢的一位乘客突发高血压，在车上乘务人员的照料下，该乘客病情得到控制
- 2011年06月30日“西藏5100”是以西藏海拔4000米以上地区为生产基地的内地高端矿泉水品牌，是首家到港交所上市的中国内地高端矿泉水企业，也是西藏自治区在大陆以外上市的第一股
- 2011年06月30日据新浪乐居等多家媒体报道，下午3点，招商局蛇口工业区以64.39亿元的底价拿下深圳市南山区蛇口太子湾的一宗地块，宣告深圳土地拍卖史上总价新地王的诞生
- 2011年06月30日莱斯银行计划裁员1.5万，并在三年内，拟年均削减成本15亿英镑
- 2011年06月30日台湾最高法院检察署说，已对涉安全密帐案的前“总统”李登辉及其担任“总统”期间的经济顾问刘泰英提出起诉，指控他们在1994年至1999年期间侵占了国家安全局名下的资金
- 2011年06月30日《行政强制法》出台后，行政强制“散”和“乱”、易被滥用等问题将得到解决
- 2011年06月30日瑞银证券预计6月CPI增长在6.5%，并不像外界预计的6%左右
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