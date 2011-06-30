- 2011年06月30日
- 2011年06月30日为了达成今年的销量目标，大规模促销是唯一可选的市场策略，今年三季度出现量升价跌的局面是大概率事件
- 2011年06月30日国务院已经就首钢搬迁以及首钢股份资产重组成立了专项协调小组，涉及10余个部委
- 2011年06月30日今天第十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了“关于修改个人所得税法的决议”，从今年9月1日起，个人所得税起征点将调整至3500元。
- 2011年06月30日从今年9月1日起，个人所得税起征点将调整至3500元。专家建议，个税起征点应该与CPI挂钩。
- 2011年06月30日根据波士顿咨询公司研究显示，近90%的发达国家受访者表示计划维持或减少开支，“只有中国和印度是显著特例”
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- 2011年06月30日个人所得税起征点调整，使得收入全年税收减少1600亿左右
- 2011年06月30日过火面积约200平方米，已有2人当场死亡，2人被送往医院紧急救治后死亡，另有11人正在医院救治，死伤者均为该厂工人
- 2011年06月30日此次个税修改大幅度减轻中低收入纳税群体的负担；适当加大对高收入者的调节力度；减轻了个体工商户和承包承租经营者的税收负担；方便了扣缴义务人和纳税人纳税申报
- 2011年06月30日至收盘时，该股报25.45元，上涨41.39%
- 2011年06月30日《金融家》杂志估计，中国银行业净利过去3年里可能激增了95%以上，约占全球银行业净利的1/5
- 2011年06月30日江门市警方称，犯案者系女警丈夫吴某，该郑姓女警仅为“违反请销假相关规定，逾期不归”，目前暂对其免职调离、停职1个月配合调查
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