本周央行公开市场净投放1200亿元 《财经》综合报道 2011年06月30日 本周央行通过公开市场操作向市场净投放资金1200亿元

加拿大5月份通胀率创8年多新高 2011年06月30日

斯里兰卡央行批准国际交易人民币结算业务 2011年06月30日

薄熙来出席重庆10万人红歌会 2011年06月30日

东京股市早盘基本收平 2011年06月30日

西气东输二线工程干线贯通投产 2011年06月30日