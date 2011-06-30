康芝药业收购延风制药 2011年06月30日

台湾工业总会呼吁持续推动两岸经贸正常化 2011年06月30日

西安将为市民提供限价商品房 2011年06月30日

欧盟主要人口近两年就业率持续下降 2011年06月30日

今日人民币汇率中间价 2011年06月30日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4716元。

承销费率上涨 47券商半年赚79亿元 2011年06月30日

美国证交会公布掉期市场监管新规 2011年06月30日

利比亚班加西一座军火库发生爆炸 2011年06月30日

南共市国家谴责英国防大臣的马岛言论 2011年06月30日