- 2011年06月30日深发展将在完成两行整合后，再去争取进行定向增发来补充资本
- 2011年06月30日深溪沟水电站是国电电力在大渡河上开发建成的第二个大型水电工程，电站总装机容量66万千瓦，年设计发电量32.4亿千瓦时
- 2011年06月30日6月30日上午，中国移动集团公司召开内部干部大会，宣布了主要领导任免
- 2011年06月30日埃及武装部队最高委员会29日下午发布声明，对这一空前的悲剧事件表示“遗憾”，认为这“不利于国家稳定和安全”，同时要求人民不要听信各种谣言
- 2011年06月30日濮阳市开发区宣传与统战科一尚姓科长证实，该男子确曾因此事被行政拘留；开发区在6月24日已免去其乡党委委员和领导小组成员的职务
- 2011年06月30日围绕商业系统红十字会的诸多疑问尚未解开，中国红十字基金会又因其“曜阳国际老年公寓”项目备受争议
- 2011年06月30日网上交易级别不是征税标准，以税收政策为准，公平税负才是最好的投资环境
- 2011年06月30日
- 2011年06月30日今日全国人大常委会第二十一次会议将闭会，会后全国人大常委会办公厅新闻局将举行新闻发布会，回答可能获得通过的个税法修正案和行政强制法草案的相关问题
- 2011年06月30日日本银行将在下一次货币政策会议上再考虑是否延长与美联储的货币互换
- 2011年06月30日京沪高铁于2008年4月开工，总长度1318公里，总投资约2209亿元，全线纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省。它使北京和上海之间的往来时间缩短到5小时以内
- 2011年06月30日在强化政府监管的同时，可借鉴国外的成功经验，例如美国现行的“吹哨法案”，通过放权于民的方法来实现合理监管
- 2011年06月30日据陈龙父母介绍，儿子每周一到周五，从早上7点工作到晚上7点，每天加班2小时，星期六加班10小时。从6月1日直至身亡，短短25天陈龙的加班时间已达66小时
- 2011年06月30日此次召回是否涉及中国市场，强生方面尚未予回应
- 2011年06月30日
- 2011年06月30日《上市公司中期业绩预告近八成报喜》等12则
- 2011年06月30日实施综合计征后，综合税率表和综合费用扣除标准的设计，使综合计征纳税人的税负高于或等于分类计征的总体税负
- 2011年06月30日消息人士称该平台公司已有近10亿元流动资金到期，部分出现逾期
- 2011年06月30日商红会系王树民一手策划并申请成立；为弥补商红会人员和经费不足，王树民创立王鼎——“王鼎”即为王树民的笔名
- 2011年06月30日
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