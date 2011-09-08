尼日尔政府重申卡扎菲不在该国境内 2011年09月08日 公报说：“穆阿迈尔·卡扎菲先生不在尼日尔境内。对于来到尼日尔境内的利比亚公民，出于人道主义原因，他们是受欢迎的。”

2011柏林国际消费电子展落幕 订单超37亿欧元 2011年09月08日 本届柏林消费电子展共吸引1441家参展商，展位总面积约14万平方米，均创历史新高。另据统计，本届展会期间，参观者达到23.8万人次，比上一届增加3%以上

美联储称美国经济延续缓慢复苏态势 2011年09月08日 美国联邦储备委员会7日发布最新一期全国经济形势调查报告认为，美国经济依旧延续着缓慢复苏的势头，但部分地区和行业出现增长“刹车”迹象