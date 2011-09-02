- 2011年09月06日据统计，今年7月，欧元区食品、饮料和烟草类商品零售额环比下降0.4%，非食品类商品零售额增长0.5%。欧盟27国7月份商品零售额环比也增长0.2%，同比下降0.2%
- 2011年09月06日这是欧佩克油价连续第三周回升。在上周的5个交易日里，欧佩克日油价从每桶108.36美元一度升至111.40美元，后虽有回落但依然维持在110美元以上
- 2011年09月06日美国总统奥巴马将在8日发表的政策演讲中提出增加就业岗位、推动私营部门发展的一个详细方案，白宫认为美国应当积极采取措施加速经济发展，希望美国民主党和共和党都能支持这一方案
- 2011年09月06日将于今年10月底走马上任的德拉吉呼吁欧盟成员国大幅修改《里斯本条约》，进一步从法律的角度加强财政纪律、进行结构性改革和提高经济治理水平
- 2011年09月06日上海在金融产业绩效和金融市场规模上位居首位，而北京在金融机构实力和金融生态环境方面排名第一。深圳与上海、北京的差距和前两期相比，有进一步扩大的趋势。
- 2011年09月06日本次召回涉及飞度、思迪和CRV等多种车型。将在日本召回21.6万辆，其中20.4万辆是2005年10月至2007年10月生产的飞度，在中国召回25.6万辆，在亚洲其他市场召回29.7万辆，在北美市场召回10.3万辆
- 2011年09月06日国家副主席习近平5日在会见世界银行行长佐利克时表示，当前，中国政府将继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力稳定物价总水平。
- 2011年09月06日9月5日晚间，俏江南在其官方网站发布了《关于俏江南青岛店自查结果说明》，否认了此前媒体卧底报道所写的俏江南青岛店以死鱼假冒活鱼，以国内原材料代替进口食材等相关内容。
- 2011年09月06日《吴晓灵：基金法修改已进入实质性阶段》等九则
- 2011年09月05日茅于轼表示，高利贷不是剥削。民间借贷的主要障碍是人们不懂得放高利贷是为社会创造财富，是利人利己、利国利民的大好事。导致民间借贷利率高企的推手其实是国家对金融的垄断。
- 2011年09月05日在此之前，菲律宾海军已从美国购买了一艘二手巡逻舰，8月刚刚从美国抵达菲律宾
- 2011年09月05日年龄分别为11岁、7岁、1岁的女儿和5岁的儿子将被送往寄养家庭或被他人收养，孩子们只有在成人后才有权寻找亲生父母
- 2011年09月05日去年9月，冰岛议会激烈辩论后以33票赞成、30票反对的微弱多数，同意把哈尔德送交该国专门为部级以上高官设立的“特别法庭”审判
- 2011年09月05日报道称，职位空缺的原因是德国外交部官员在日本福岛第一核电站事故发生之后，担心核污染问题，不愿意赴日工作
- 2011年09月05日另外还有一个飓风正在加勒比海域附近，美国飓风中心称这一名为“卡迪亚”的飓风目前为二级，最高风速达每小时一百英里，但目前估计不会在美国本土登陆
- 2011年09月05日有村民告诉记者，王家儿子在外做工程，与犯罪嫌疑人之妻有情感纠葛。犯罪嫌疑人到村里寻找妻不成，遂起杀心，将王家老夫妻俩及孙女杀害。李家听到动静查看，不想也被全部灭口
- 2011年09月05日汇丰中国今日发布的8月服务业PMI调查显示，由于新接业务增长继续放缓，汇丰服务业PMI从53.5降至50.6，仅微弱高于荣枯分水岭50，为调查历史最低值
- 2011年09月05日德国总理默克尔家乡的地方选举中，主要在野党德国民主党赢得了36.1%的选票，而默克尔的基督教民主联盟只获得了23.3%。默克尔失去德国所有六个地区的选举。
- 2011年09月05日“在美国市场，ETF交易金额可以达到交易所成交额的三分之一。而在中国，目前ETF的交易量却只有股票市场的百分之一。未来的中国金融市场，一定会出现ETF高速发展的时代。”深300ETF拟任基金经理吴振翔自信的表示
- 2011年09月02日可以拘留而不在24小时内通知家人，“不只是提前已经把犯罪嫌疑人当做罪犯，而且也把其家人视为罪犯，加以惩罚。对照一下我国政府签字加入的国际公约，这样的立法完全违背了政府的承诺。”
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