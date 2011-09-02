欧佩克周油价继续攀升 2011年09月06日 这是欧佩克油价连续第三周回升。在上周的5个交易日里，欧佩克日油价从每桶108.36美元一度升至111.40美元，后虽有回落但依然维持在110美元以上

白宫称提振就业是政府国内政策首要目标 2011年09月06日 美国总统奥巴马将在8日发表的政策演讲中提出增加就业岗位、推动私营部门发展的一个详细方案，白宫认为美国应当积极采取措施加速经济发展，希望美国民主党和共和党都能支持这一方案