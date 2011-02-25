2011年03月01日

《财经》综合报道

3月1日凌晨6时，首批参加2011全国两会的京外全国政协委员乘坐由长春开往北京的直Z62次列车抵达北京站。6点25分左右，第二批政协委员乘坐合肥至北京的Z74次列车抵达北京。