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图集：贵州关岭县山体滑坡数百余人被掩埋  
[2010年06月29日]
图集：长春一居民楼发生爆炸1人死亡  
[2010年06月29日]
图集：警方逮捕G20峰会500余名示威者  
[2010年06月28日]
图集：杭州城区遭暴雨袭击 降雨量高达79毫米  
[2010年06月28日]
图集：江西抚河唱凯堤决口实现合拢 封堵工作提前完成  
[2010年06月28日]
图集：陆家嘴论坛首场全体大会  
[2010年06月25日]
图集：财经每周图片（2010.6.19-6.25）  
[2010年06月25日]
图集：北京听障考生逐梦中考   
[2010年06月25日]
图集：抗议政府提高退休年龄 法国交通教育等部门大罢工  
[2010年06月25日]
图集：江西抚州高速公路变身救援现场  
[2010年06月24日]
图集：邯郸收割机被百余吨大货车压扁2死1伤   
[2010年06月24日]
图集：加拿大乐施会集会抗议G8及G20峰会开支  
[2010年06月24日]
图集：云南饭店在施工过程中墙体倒塌5人受伤   
[2010年06月23日]
图集：江西贡江今年第三号洪峰今晨安然通过  
[2010年06月23日]
图集：江西抚河决堤居民得到妥善安置  
[2010年06月23日]
图集：纽约时代广场百人集体练瑜伽迎夏至  
[2010年06月22日]
图集：巴西暴雨引发洪水导致至少39人死亡1000人失踪  
[2010年06月22日]
图集：重庆长江水涨9米 漂来百吨垃圾上面可走人  
[2010年06月22日]
图集：河南平顶山煤矿爆炸致46人遇难  
[2010年06月21日]
图集：埃及红海海滨泄漏原油蔓延20公里  
[2010年06月21日]
图集：黄河小浪底第十次调水调沙 再掀滔天巨浪  
[2010年06月21日]
图集：财经每周图片回顾（2010.6.12-6.18）  
[2010年06月18日]
图集：德国两列火车相撞至少16人受伤   
[2010年06月18日]
图集：哥伦比亚煤矿爆炸已致16人死亡  
[2010年06月18日]
图集：南水北调移民搬迁启动 河南南阳6.5万人离乡  
[2010年06月17日]
图集：法国南部强降雨引发洪水至少15人死亡  
[2010年06月17日]
图集：吉尔吉斯南部骚乱已致187人死亡  
[2010年06月17日]
图集：深圳持刀男子夜闯检查站 刺伤4警后被制服  
[2010年06月13日]
图集：湖南涟源村发生一起分尸案 疑为医疗事故后所为   
[2010年06月13日]
图集：吉尔吉斯斯坦骚乱伤亡逾千  
[2010年06月13日]
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