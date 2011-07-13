- 2011年07月20日生产者与消费者都成受害者，得利的是中间商，暴利的是投机商
- 2011年07月19日保护守法者还是保护违法者？对于丧失人性的畜牲们能“理性”地讲“人性”吗？
- 2011年07月18日以前的烂帐还可以藏身于银行呆坏账中，最后全民买单。全民的基数大，愚昧的又居多，劳动成果被人从存款中偷走还不觉得
- 2011年07月15日你是执政党，权放了，“责任”是放不出去的！“小鬼”拿权“无法无天”了，老百姓要找你算帐的
- 2011年07月14日建筑业基本上被少数人买通卖通进行垄断并使用一批地痞流氓之类的垃圾进行经营
- 2011年07月13日可靠的企业依靠的是文化与价值理念、正确管控模式以及资本
- 2011年07月12日政府造环境，做蛋糕的任务还是交给市场吧
- 2011年07月11日同样一个小病有新农合的用新农合看病花费是不用新农合的两倍
- 2011年07月08日不制定法律，任何政策都会成为挂在墙上、喊在嘴上的口号，吓唬麻雀的稻草人
- 2011年07月07日希腊不能搞通胀，只好直接卖国有资产，降低工资，减少福利
- 2011年07月05日公众的诉求不是八卦郭美美的情色故事，而是中国红十字会的所有运作与监管
- 2011年07月04日首先要消除造成不稳定的因素、铲除其根源，并搞清楚到底是什么或谁造成的不稳定
- 2011年07月01日如果“集中”成了一部分人对权力的长期垄断，那权力必然会寻求利益的最大化，进行权力寻租
- 2011年06月30日但是如果他明天行动上不代表最广大人民群众的利益，或者口头上代表人民群众的利益，而行动上对内压迫老百姓，对外屈膝苟安丧权辱国，他那就是不革命的，或者是反革命的了
- 2011年06月29日应在信访局设立法律援助机构，如果政府部门存在不当或错误，信访部门应该帮助民告官，从而取得访民的信赖
- 2011年06月28日体现了王海的“行业标准是从行业利益的角度制定的”这句话，而不是从国人的健康角度出发的
- 2011年06月27日对内，国家主要是为全体国民提供公共服务而非实施管理
- 2011年06月24日日本的新干线是人来检查，从投产开始，每天晚上有3000工人上路检查，大家都知道新干线40年的安全记录
- 2011年06月23日不依靠广大公众反腐，不采用新的形式加强，我们的反腐不可能有大的突破！
- 2011年06月22日《宪法》规定人民有监督政府及政府官员的权力，监督部门自身都常常爆出腐败大案。这就是制度下腐败，系统性腐败
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