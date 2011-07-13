猪价实质由投机商集体垄断而定 2011年07月20日 生产者与消费者都成受害者，得利的是中间商，暴利的是投机商

地方公开举债是打开了潘多拉魔盒 2011年07月18日 以前的烂帐还可以藏身于银行呆坏账中，最后全民买单。全民的基数大，愚昧的又居多，劳动成果被人从存款中偷走还不觉得

放权的关键是提高干部的基本素质 2011年07月15日 你是执政党，权放了，“责任”是放不出去的！“小鬼”拿权“无法无天”了，老百姓要找你算帐的

加快建设必然涉及牺牲? 2011年07月14日 建筑业基本上被少数人买通卖通进行垄断并使用一批地痞流氓之类的垃圾进行经营

若企业运转仅靠某些人将极其危险 2011年07月13日 可靠的企业依靠的是文化与价值理念、正确管控模式以及资本

不调查就没有发言权 2011年07月11日 同样一个小病有新农合的用新农合看病花费是不用新农合的两倍

中国政府总认为自己无所不能 2011年07月07日 希腊不能搞通胀，只好直接卖国有资产，降低工资，减少福利

郭美美事件决不能当成闹剧收场 2011年07月05日 公众的诉求不是八卦郭美美的情色故事，而是中国红十字会的所有运作与监管

人民群众最希望稳定 2011年07月04日 首先要消除造成不稳定的因素、铲除其根源，并搞清楚到底是什么或谁造成的不稳定

党永葆本色依靠的是行动不是口号 2011年06月30日 但是如果他明天行动上不代表最广大人民群众的利益，或者口头上代表人民群众的利益，而行动上对内压迫老百姓，对外屈膝苟安丧权辱国，他那就是不革命的，或者是反革命的了

信访局不应把信访件转送政府部门 2011年06月29日 应在信访局设立法律援助机构，如果政府部门存在不当或错误，信访部门应该帮助民告官，从而取得访民的信赖

国家的观念必须改变 2011年06月27日 对内，国家主要是为全体国民提供公共服务而非实施管理

高铁安全与否时间是最好检验方法 2011年06月24日 日本的新干线是人来检查，从投产开始，每天晚上有3000工人上路检查，大家都知道新干线40年的安全记录