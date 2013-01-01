- 沈明高：危机考验中国出口竞争力 《财经》记者 王晶
- [2009年08月17日]
在劳动力相对密集产品方面，中国仍具备优势。现有稳定出口政策，有助于中国保住市场份额
- 沈明高：应该降低个人所得税 《财经》记者 王晶
- [2009年08月10日]
对劳动和资本所得直接课税，副作用最大；在降低个税同时调整税收结构，更有利于经济增长
- 沈明高：中美经济再平衡 《财经》记者 王晶
- [2009年08月03日]
中国需要推动切实的结构调整，改被动调整为主动调整
- 沈明高：中国房地产调整夭折 《财经》记者 王晶
- [2009年07月27日]
中国经济对房地产投资的依赖，货币和信贷双宽松政策，以及投资者缺乏通胀防御性投资工具三大原因，阻碍了本轮房地产市场健康调整
- 沈明高：关注中国公路投资合理性 《财经》记者 王晶
- [2009年07月20日]
即使中国经济以最乐观的方式保持较快增长，到2020年，东部和中西部地区公路需求增速也不会超过30%
- 陆磊：信用危机风险正在形成 《财经》记者 王晶
- [2009年07月06日]
过快的信贷投放正以两条渠道形成系统性金融风险，一是产能过剩，二是资产泡沫化
- 沈明高：CPI通胀隐忧 《财经》记者 王晶
- [2009年06月29日]
在未来12个月里，如果季度GDP出现两位数增长，且流动性持续宽松，明年月度CPI上涨超过5%的可能性很大
- 沈明高：美国信贷市场最早明年回暖 《财经》记者 王晶
- [2009年06月22日]
美国信贷市场下行风险犹存，其回稳有待美国经济活动的回升、信用风险释放和银行惜贷行为的缓解等条件具备后才可能出现
- 沈明高：民间投资回暖了吗？ 《财经》记者 王晶
- [2009年06月15日]
目前民间投资增长主要不是市场最终需求改善的结果，而是政策溢出效应和对未来经济与市场预期驱动的
- 沈明高：没有外需的增长能走多快？ 《财经》记者 王晶
- [2009年05月18日]
今年经济复苏过快，很可能增加日后经济向下调整的压力，经济复苏出现W型反复的可能性加大
- 沈明高：流感的不确定性是经济最大威胁 《财经》记者 王晶
- [2009年05月11日]
全球流感或许仍然是小概率事件，但大规模爆发的不确定性或推高投资者的避险情绪，拖累全球经济复苏的步伐
- 沈明高：人民币区域化的着力点 《财经》记者 王晶
- [2009年04月27日]
人民币在20年内国际化难度很大，但率先在亚太地区实现区域化的可能性很高
- 沈明高：中国经济回暖路径待明 《财经》记者 王晶
- [2009年04月20日]
应该推出可操作的政策鼓励消费，防止未来经济增长对投资的过度依赖，降低调整内需失衡的成本
- 沈明高：谁决定中国的净出口？ 《财经》记者 王晶
- [2009年04月13日]
贸易伙伴的经济发展和中国国内投资增长是中国净出口激增的主要原因，两者的变化将决定今年净出口的规模
- 沈明高：通胀预期能否带动经济复苏 《财经》记者 王晶
- [2009年04月06日]
财政扩张和宽松的货币政策增加了未来通胀的压力，市场通胀预期上升，然而短期内主要指标出现反复的可能性较大
- 沈明高：中国话语权的底气 《财经》记者 王晶
- [2009年03月30日]
加快转型，不但可以提振国内投资者的信心，也会改变全球对中国经济走向的预期，改变中国话语权的语境
- 沈明高：全球保护主义能走多远？ 《财经》记者 王晶
- [2009年03月23日]
在经济全球化的今天，贸易、金融与投资的互动越来越密切，在某个领域的保护主义，很可能会受到其他领域的牵制。对很多国家而言，保护与不保护也面临两难
- 陆磊：流动性过剩为何与通货紧缩并存 《财经》记者 王晶
- [2009年03月16日]
外需持续下降，致使其产品在境内销售压力加大，进而导致私人部门投资下降和国内总需求下降，最终是物价的全面和持续下降
- 沈明高：“保八”或取决于物价水平 《财经》记者 王晶
- [2009年03月09日]
不须过分担心由于国际大宗商品价格周期性下调带来的PPI通缩，而应关注由于需求不足导致的CPI通缩
- 沈明高：产业振兴在产业之外 《财经》记者 王晶
- [2009年03月02日]
多年高增长突然刹车，需求不足是产业振兴的主要障碍，中国更需要一个消费振兴规划
- 沈明高：真实投资增长或已见底 《财经》记者 王晶
- [2009年02月09日]
工业增加值反弹很可能滞后于信贷和投资增长，上半年经济低位运行的可能性很大
- 沈明高：2009持有美元仍安全 《财经》记者 王晶
- [2009年02月02日]
未来美元贬值的趋势难以避免，但这将发生在全球经济企稳并复苏以后，而不是在2009年
- 沈明高：中国经济未来崛起之路 《财经》记者 王晶
- [2009年01月05日]
能否真正成为世界最大经济体，取决于中国制造业能否在未来30年里，从全面竞争迈向适度行业整合
- 沈明高：2008年的启示 《财经》记者 王晶
- [2008年12月29日]
任何价格都逃脱不了“地球引力”，但价格也不会永远爬地而行；金融危机挑战着人们对市场经济的理解和信任，也印证着市场经济的铁律
- 沈明高：美国经济复苏之路漫长 《财经》记者 王晶
- [2008年12月22日]
美国经济调整的深度和复苏的时机，取决于美国个人消费未来的表现；美国消费短期内难以重回危机前的高位
- 沈明高：危机或加剧中美失衡 《财经》记者 王晶
- [2008年12月08日]
美国政府稳定市场和经济的思路，就是通过政府的高杠杆率来支持企业和个人的去杠杆化；而与此同时，中国继续为美国财政赤字融资
- 沈明高：服务业是新经济增长点 《财经》记者 王晶
- [2008年12月01日]
今年底中国人均GDP或将升至约3000美元，中国服务业将迎来发展的拐点
- 沈明高：出口放缓影响就业几何 《财经》记者 王晶
- [2008年11月24日]
“4万亿”刺激投资很难弥补因出口放慢引发的失业；刺激消费、发展服务业是解决就业之道
- 沈明高：“救经济”应防结构不匹配 《财经》记者 王晶
- [2008年11月17日]
政府的十点“救经济”措施对重工业和国有企业的拉动作用明显大于对轻工业和私营企业。“重消费”应该成为下一步“救经济”的重点
- 沈明高：宏观调整应跟上经济步伐 《财经》记者 王晶
- [2008年11月10日]
中国宏观政策调整需要有效的宏观经济先行指标；十项措施有望保证2009年经济以8.5%速度增长
- 沈明高：GDP放缓几何？ 《财经》记者 张翃
- [2008年11月03日]
第十一期《财经·宏观周报》分析，四季度GDP增长或有反弹，但产能过剩压力上升，2008年经济可能现2003年以来首次个位数增长
- 沈明高：改革内需，激励消费 《财经》记者 王晶
- [2008年10月27日]
第十期《财经·宏观周报》认为，改革内需、刺激消费是当前防止经济“硬着陆”的惟一途径，其根本思路是改革目前的收益和风险配置格局，让私营企业和个人获得较高的收益
- 沈明高：中国经济两次放慢，异同何在？ 《财经》记者 李增新
- [2008年10月20日]
第九期《财经·宏观周报》认为，本次经济放缓引发产能过剩和通缩的可能性不大，若积极的财政政策奏效，明年GDP增长有望保持在8.5%-9.5%
- 沈明高：货币政策单肩难承重负 《财经》记者 李增新
- [2008年10月13日]
第八期《财经·宏观周报》认为，中国货币政策的重心已转向宽松，但需要改变货币政策单兵突进的局面，宏观调控的重要内容还应包括配套的积极财政政策
- 沈明高：应避免美国救市中国“埋单” 《财经》记者 李增新
- [2008年09月28日]
第七期《财经·宏观周报》认为，美国政府的救援计划，可能使中国用优质资产置换流动性较差的美国国债，中国需采取措施，在确保投资风险可控的情况下，分享被救助企业的成长性
- 沈明高：“慢经济”拖累银行业 《财经》记者 李增新
- [2008年09月21日]
第六期《财经·宏观周报》显示，经济放慢将使商业银行的业绩增长受制于利差缩小、贷款增速放慢和不良贷款上升，依赖利差和扩大贷款规模的盈利模式亟需改变
- 沈明高：货币政策“形紧实松”
- [2008年09月08日]
第四期《财经·宏观周报》显示，目前的货币政策“形紧实松”，未来央行大幅度放松货币政策的可能性不大，而是进行结构性和有针对性的调整
- 沈明高：油价下跌喜忧参半 《财经》记者 李增新
- [2008年09月01日]
油价下跌或降低通胀，但可能催生松货币政策，引发新的流动性过剩
- 经济在放慢中寻求支撑点
- [2008年08月25日]
针对热点经济现象作出的客观判断与前瞻性解读，初期《财经网》注册用户免费获得