陆磊简介：广东金融学院中国金融转型与发展研究中心主任、教授，联合证券首席经济学家。1996年获北京大学光华管理学院经济学硕士学位，2000年获澳大利亚国立大学国家发展研究中心发展经济学硕士学位，2004年获中国人民银行金融研究所经济学博士学位。曾任中山大学管理学院研究员；招商银行高级研究员、研究部总经理助理；中国人民银行政策研究室、研究局助理研究员；国务院国有银行改革专题小组、国务院农村金融改革专题小组、中国人民银行资本帐户可兑换专题小组办公室成员。

政府投资加上金融杠杆，是覆盖在中国实际经济增长率“胴体”上的“皇帝新衣”