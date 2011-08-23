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  • 欧莱雅上半年净利润增长11.6% 受益于新兴市场
    2011年08月31日
    《财经》综合报道
    欧莱雅上半年净利润同比增长11.6%至14.7亿欧元，销售额同比增长5%至101.5亿欧元，其中拉美地区前6个月销售额同比增长18%，亚太地区增长13.5%
     
  • 爱马仕上半年净利同比增49.5% 亚洲销售势头强劲
    2011年08月31日
    《财经》综合报道
    爱马仕上半年净利润同比增长49.5%至2.909亿欧元；营业毛利率扩大至32%；销售额同比增长22%至13.1亿欧元，除日本外的亚洲市场则增长了30%
     
  • 独一无二：陶瓷布加迪
    2011年08月31日
    《财经》综合报道
    布加迪推出限量生产仅1台的威航Grand Sport L'Or Blanc陶瓷版车型，售价为165万欧元(240万美元/ 149万英镑)
     
  • 洛克外滩源 涅磐后的新源头
    2011年08月31日
    裘寅
    如果在这个“源”字前再加上一个定语“外滩”，便顿时会让人产生一种时空交错的神秘感。外滩的源头在哪里？那不但是外滩开始生长的起点，也是上海发端的原点。如今，在沉寂了近半个世纪之后，外滩源又开始重现昔日的华彩光芒
     
  • 回眸伊朗 前世波斯
    2011年08月31日
    北角山妖
    书写过古波斯帝国辉煌的中东大国；什叶派实力最大的伊斯兰教国家；当今美国的头号敌人……伊朗，这个曾有过辉煌历史的古波斯帝国，8月15日终于对我国公民开放旅游团，也让更多中国人有机会揭开它的神秘面纱
     
  • 家居 Crossover 的鼻祖：Giorgetti
    2011年08月30日
    Iris
    Giorgetti提出，可再生材质的运用与裸色是2011米兰家居展的主流风潮，简洁的造型和颜色配以自然的材质更符合当下人们的审美
     
  • 全国首家品牌交易中心落户上海
    2011年08月30日
    《财经》综合报道
    上海品牌交易中心的主营产品包括上市企业的品牌授权、老品牌振兴、品牌整合、新锐品牌、设计师设计创意交易等。专家预计该中心未来的年交易额有望突破千亿元
     
  • 大牛旗舰：兰博基尼AVENTADOR LP700-4
    2011年08月30日
    张威
    根据兰博基尼的传统，旗舰车型会以一头牛的名字来命名。这头牛的名字曾经响彻西班牙斗牛场的上空，1993年10月在萨拉戈萨斗牛场展现出非凡勇气的Aventador，这次在兰博基尼的超级机器上灵魂附体
     
  • 有害健康的14个地点
    2011年08月30日
    Jessica Ji Barbara Kino
    细节是魔鬼，一个“有序”的生活空间对每个人的体重、健康都有着惊人影响
     
  • 《源代码》：8分钟的“电玩游戏”
    2011年08月30日
    尹深
    如果需要为影片寻找一点深意，那恐怕是好莱坞科幻电影惯有的悖论。科学技术产生新的成功，必须需要伦理道德为其重新定义、阐释，而人类伦理道德的释义总迟于科技发展，悖反也正从中产生
     
  • Tiffany第二财季利润增长33.1% 亚太区业绩最佳
    2011年08月29日
    《财经》综合报道
    Tiffany第二财季利润增长33.1%至9000万美元，亚太地区的业绩表现最佳，销售额飙升55%至1.732亿美元
     
  • Amy Winehouse死因未解 Fred Perry系列上市
    2011年08月29日
    《财经》综合报道
    Amy Winehouse为Fred Perry设计的2011秋季和2012春季系列已按原计划正常上市。另据尸检报告显示，怀恩豪斯在临死前没有摄入任何非法药品。目前她的死因仍是未解之谜，具体的尸检最终结果将在10月26日公布。
     
  • 最好的工作午餐
    2011年08月29日
    李谦 加菲哥
    午餐是人一天中获取营养最多的时刻，不能看成单纯填饱肚子的事，而在那些高档餐厅，也可以节省一半甚至三分之二的价格品尝和晚餐一样的美味
     
  • 奔驰GLK350：散养游骑
    2011年08月26日
    张威
    配置严谨，内饰精致，但奔驰GLK350毕竟是一辆硬派SUV。它不适合在拥堵的道路上规规矩矩地排队，偶尔还会无视规则。它天生适合在丛林间游荡，在牧场上不受约束地闲散巡行
     
  • 装乐观也能改善心情？
    2011年08月26日
    Felicia He Leah Hardy
    事实证明，乐观主义者获得的好处远远多于悲观主义者。当你充满安全感的时候，你便能更好地驾驭自己，积极地处理问题，并且让事情往好的方向发展
     
  • 文化部公布违规音乐Lady Gaga作品在列
    2011年08月25日
    《财经》综合报道
    文化部通告称，部分网络音乐网站擅自提供附件所列网络音乐产品的播放、试听、使用和下载等服务，扰乱网络音乐市场秩序，危害国家文化安全，必须依法予以清理整治
     
  • 流动陀飞轮
    2011年08月25日
    黄文奕
    没有戴表的时候，感觉不到时间在溜走，虽然陀飞轮是表本身工艺的展现，也是自我身份的象征，但你不得不接受，在急速运转的陀飞轮背后，你的肌肤也在随着时间的流逝偷偷松掉
     
  • 阿里三围
    2011年08月25日
    Russ Taylor 高晓涛
    “这里的土地如此荒芜，而通往它的门径如此之高，以至于只有最亲密的朋友和最深刻的敌人才会前来探望我们。”
     
  • Marc Jacobs离开LV转投Dior？
    2011年08月24日
    《财经》综合报道
    如果LVMH集团老板Bernard Arnault和Marc Jacobs商谈成功，那么Marc Jacobs将离开LVMH集团旗下最赚钱的品牌Louis Vuitton，而使Celine品牌大热的设计师Phoebe Philo则有可能接替Marc Jacobs担任Louis Vuitton品牌创意总监
     
  • 香槟罗曼史
    2011年08月24日
    黄山
    香槟不同于其他类型酒的迷人之处就在于它可以更快使人产生醉意。那些迷人的如同珍珠项链般的气泡，除了独特新鲜的口感之外，还可以使酒精更快地进入人体血液中
     
  • 打死也不吃的时代过去啦
    2011年08月24日
    PP Huang 星宇
    健康又苗条完全能吃出来，关键是看你会不会吃
     
  • ZARA陷“血汗工厂门”
    2011年08月23日
    Eunice
    ZARA在巴西的血汗工厂环境被指为是一种现代的奴隶制度，工人们经常遭遇“威胁、压迫和身体暴力。一切都是为了提高生产力”。
     
  • 罗斯柴尔德引发中国买家的疯狂
    2011年08月23日
    Angélique de Lencquesaing 罗斯柴尔德
    继追捧拉菲之后，中国买家转战所有带有 “Rothschild”印记的高档葡萄酒
     
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