独一无二：陶瓷布加迪 2011年08月31日 《财经》综合报道 布加迪推出限量生产仅1台的威航Grand Sport L'Or Blanc陶瓷版车型，售价为165万欧元(240万美元/ 149万英镑)

流动陀飞轮 2011年08月25日 黄文奕 没有戴表的时候，感觉不到时间在溜走，虽然陀飞轮是表本身工艺的展现，也是自我身份的象征，但你不得不接受，在急速运转的陀飞轮背后，你的肌肤也在随着时间的流逝偷偷松掉

Marc Jacobs离开LV转投Dior？ 2011年08月24日 《财经》综合报道 如果LVMH集团老板Bernard Arnault和Marc Jacobs商谈成功，那么Marc Jacobs将离开LVMH集团旗下最赚钱的品牌Louis Vuitton，而使Celine品牌大热的设计师Phoebe Philo则有可能接替Marc Jacobs担任Louis Vuitton品牌创意总监