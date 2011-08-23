- 2011年08月31日欧莱雅上半年净利润同比增长11.6%至14.7亿欧元，销售额同比增长5%至101.5亿欧元，其中拉美地区前6个月销售额同比增长18%，亚太地区增长13.5%
- 2011年08月31日爱马仕上半年净利润同比增长49.5%至2.909亿欧元；营业毛利率扩大至32%；销售额同比增长22%至13.1亿欧元，除日本外的亚洲市场则增长了30%
- 2011年08月31日布加迪推出限量生产仅1台的威航Grand Sport L'Or Blanc陶瓷版车型，售价为165万欧元(240万美元/ 149万英镑)
- 2011年08月31日如果在这个“源”字前再加上一个定语“外滩”，便顿时会让人产生一种时空交错的神秘感。外滩的源头在哪里？那不但是外滩开始生长的起点，也是上海发端的原点。如今，在沉寂了近半个世纪之后，外滩源又开始重现昔日的华彩光芒
- 2011年08月31日书写过古波斯帝国辉煌的中东大国；什叶派实力最大的伊斯兰教国家；当今美国的头号敌人……伊朗，这个曾有过辉煌历史的古波斯帝国，8月15日终于对我国公民开放旅游团，也让更多中国人有机会揭开它的神秘面纱
- 2011年08月30日Giorgetti提出，可再生材质的运用与裸色是2011米兰家居展的主流风潮，简洁的造型和颜色配以自然的材质更符合当下人们的审美
- 2011年08月30日上海品牌交易中心的主营产品包括上市企业的品牌授权、老品牌振兴、品牌整合、新锐品牌、设计师设计创意交易等。专家预计该中心未来的年交易额有望突破千亿元
- 2011年08月30日根据兰博基尼的传统，旗舰车型会以一头牛的名字来命名。这头牛的名字曾经响彻西班牙斗牛场的上空，1993年10月在萨拉戈萨斗牛场展现出非凡勇气的Aventador，这次在兰博基尼的超级机器上灵魂附体
- 2011年08月30日细节是魔鬼，一个“有序”的生活空间对每个人的体重、健康都有着惊人影响
- 2011年08月30日如果需要为影片寻找一点深意，那恐怕是好莱坞科幻电影惯有的悖论。科学技术产生新的成功，必须需要伦理道德为其重新定义、阐释，而人类伦理道德的释义总迟于科技发展，悖反也正从中产生
- 2011年08月29日Tiffany第二财季利润增长33.1%至9000万美元，亚太地区的业绩表现最佳，销售额飙升55%至1.732亿美元
- 2011年08月29日Amy Winehouse为Fred Perry设计的2011秋季和2012春季系列已按原计划正常上市。另据尸检报告显示，怀恩豪斯在临死前没有摄入任何非法药品。目前她的死因仍是未解之谜，具体的尸检最终结果将在10月26日公布。
- 2011年08月29日午餐是人一天中获取营养最多的时刻，不能看成单纯填饱肚子的事，而在那些高档餐厅，也可以节省一半甚至三分之二的价格品尝和晚餐一样的美味
- 2011年08月26日配置严谨，内饰精致，但奔驰GLK350毕竟是一辆硬派SUV。它不适合在拥堵的道路上规规矩矩地排队，偶尔还会无视规则。它天生适合在丛林间游荡，在牧场上不受约束地闲散巡行
- 2011年08月26日事实证明，乐观主义者获得的好处远远多于悲观主义者。当你充满安全感的时候，你便能更好地驾驭自己，积极地处理问题，并且让事情往好的方向发展
- 2011年08月25日文化部通告称，部分网络音乐网站擅自提供附件所列网络音乐产品的播放、试听、使用和下载等服务，扰乱网络音乐市场秩序，危害国家文化安全，必须依法予以清理整治
- 2011年08月25日没有戴表的时候，感觉不到时间在溜走，虽然陀飞轮是表本身工艺的展现，也是自我身份的象征，但你不得不接受，在急速运转的陀飞轮背后，你的肌肤也在随着时间的流逝偷偷松掉
- 2011年08月25日“这里的土地如此荒芜，而通往它的门径如此之高，以至于只有最亲密的朋友和最深刻的敌人才会前来探望我们。”
- 2011年08月24日如果LVMH集团老板Bernard Arnault和Marc Jacobs商谈成功，那么Marc Jacobs将离开LVMH集团旗下最赚钱的品牌Louis Vuitton，而使Celine品牌大热的设计师Phoebe Philo则有可能接替Marc Jacobs担任Louis Vuitton品牌创意总监
- 2011年08月24日香槟不同于其他类型酒的迷人之处就在于它可以更快使人产生醉意。那些迷人的如同珍珠项链般的气泡，除了独特新鲜的口感之外，还可以使酒精更快地进入人体血液中
- 2011年08月24日健康又苗条完全能吃出来，关键是看你会不会吃
- 2011年08月23日ZARA在巴西的血汗工厂环境被指为是一种现代的奴隶制度，工人们经常遭遇“威胁、压迫和身体暴力。一切都是为了提高生产力”。
- 2011年08月23日继追捧拉菲之后，中国买家转战所有带有 “Rothschild”印记的高档葡萄酒
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