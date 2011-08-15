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2011年08月23日
继追捧拉菲之后，中国买家转战所有带有 “Rothschild”印记的高档葡萄酒
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2011年08月23日
奥斯卡、金球、BAFTA，该拿的大奖，科林•费斯今年都拿了，说他正处在演艺生涯的巅峰应该不算夸张，但他却说自己拿奖纯粹是撞大运，是谦虚还是敷衍？你看了就知道。
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2011年08月22日
大牌纸袋的质感和logo给人的感觉肯定是很好的，但是花钱去买一个纸袋，然后用来买菜或装便当，好像有点“二”。但即使是区区纸袋，打上那些著名的logo之后，价值也变得不一样了，总有愿意为它们买单的人，正如中国满大街的A货一样。
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2011年08月22日
罗马不是一天建成的，病也不是一天的“造”出的，所以预防很重要。了解了人体生物钟兴衰活动规则，生物钟既然改变不了，我们就应该顺应生物钟节律养成良好的生活习惯，可以延缓生命的衰老，并最终达到延年益寿的目的
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2011年08月22日
“远山茫苍苍，近水河悠扬，万家坡坨下，绝胜小苏杭。”民国元老李根源先生在诗中这样描述和顺。一泓绕村碧水，鱼翔浅底，河畔古柳如烟，女人们在洗衣亭洗衣——这只是《武侠》挖掘出的腾冲美景之一，此外还有银杏村、黑水河……
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2011年08月19日
如果没有红鞋底，Christian Louboutin还是Christian Louboutin吗？那一抹妖娆的红色，已很难被独占。法官驳回该品牌提出禁止YSL销售红底鞋的禁令，说：没有一个设计师可以垄断颜色。但Christian Louboutin会为此奋战到底。
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2011年08月19日
选择幼儿园是件大事，不能简单地认为只要孩子学到点东西，只要孩子快乐就行，这跟父母养育孩子一样，只有爱是不够的。
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2011年08月19日
在Bottega Veneta的总裁Marco Bizzarri看来，能够定义BV的原则标准包括：优质的素材、精湛的工匠技艺以及低调无标志的设计。“尤其对于奢侈品行业来说，我们所享有的特权必须与责任感和承诺相平衡”。
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2011年08月18日
一本新出版的香奈儿传记称，Coco Chanel在二战时当过纳粹特工，拥有纳粹德国反间谍机构Abwehr的员工编号：特工F-7124，还有个代号Westminster。对此Chanel公司声明， 香奈儿与德国外交官的情史在战前就已开始，而真相恐怕永远是个谜
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2011年08月18日
红酒配肉，白酒配鱼，其他的配桃红。这话点出桃红酒的平易近人。桃红酒喝起来确无红白酒的复杂深沉，其目的也不在做出格局很大的作品，但是毕竟生活中我们最常需要的是小品而不是巨作，是欢乐畅饮，而不是专注品酌。人生不必那么累。
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2011年08月18日
尽管Andree Putman说，她的理念是创造“人人都能拥有的美”，但因同众多奢侈品牌密切合作，她的名字早已被认为是优雅法国品位奢侈的符号。这个优雅到极致的法国女人，不仅是世界上最顶级设计师之一，更是室内设计界的Coco Chanel。
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2011年08月17日
PPR集团的净收入在截至6月底的前6个月上升23.8%，至4.66亿欧元，对比去年同期，增长率是7.3%，收入72.2亿欧元。该集团主要品牌GUCCI销售上升了1/5，至14.7亿欧元，而YSL的销售增长近30%，至1.527亿欧元。
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2011年08月17日
平日里的衣食住行都选择健康环保的方式，除了对自己的身体有好处，节省下来的那些不必要的开支还能拿来做些有意义的事。
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2011年08月16日
Polo Ralph Lauren公司换新名，去掉了Polo一词。该公司2012财年第一季度收入上升了32%，净收益同比上升近52%，达1.84亿美元，而2011财年同期净收益为1.21亿美元。CEO拉夫·劳伦对新名字充满信心。
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2011年08月16日
为了使自身免受对手LVMH集团收购，爱马仕成立了控股公司。自6月以来，已斥资高达1.145亿欧元用于回购股份，占其年终现金储备的14%之多。
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2011年08月16日
无为而无知是幸福，有为而无知是愚蠢。到了新环境里做不到眼观六路耳听八方，凄惨指数绝对爆棚。说对话、做对事、跟对人、内外兼修，方有好日子过。
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2011年08月16日
“如果你还活着，旧金山不会使你厌倦；如果你已经死了，旧金山会让你起死回生。”如果你问美国人，最想住在那个城市，旧金山绝对是前五名之选。
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2011年08月15日
酒后饮茶其实是一个错误的解酒方法。浓茶中含有较多的茶碱，它会使尚未分解的酒精产物过早地进入肾脏，而损害肾脏。虽然与肾脏的代偿能力相比，这种损伤不易立即被发现，通过日积月累的损伤后，病症变得更加严重。
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2011年08月15日
吃拿破仑应整个推倒，用大勺子胡乱地挖着吃。之所以要胡乱，是为了让奶油和酥皮混合得越充分越好。是以“不要和陌生人同吃拿破仑”，一来吃相难看，被外人撞见不好；二来，喜欢吃拿破仑的那些约瑟芬们，从来都是喜欢吃独食的。
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2011年08月15日
我们一直以为艾玛是个酷妞，不过，告别哈利•波特，她是公开哭得最惨的那个。魔法岁月已经过去，他们长大了，未来如何？一起来围观对两大主角的精彩访谈。