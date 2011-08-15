名牌购物纸袋的二手市场 2011年08月22日 Lisa 大牌纸袋的质感和logo给人的感觉肯定是很好的，但是花钱去买一个纸袋，然后用来买菜或装便当，好像有点“二”。但即使是区区纸袋，打上那些著名的logo之后，价值也变得不一样了，总有愿意为它们买单的人，正如中国满大街的A货一样。

为孩子选择什么样的幼儿园 2011年08月19日 李跃儿 选择幼儿园是件大事，不能简单地认为只要孩子学到点东西，只要孩子快乐就行，这跟父母养育孩子一样，只有爱是不够的。

用BOTTEGA VENETA装点的“家” 2011年08月19日 菲菲 在Bottega Veneta的总裁Marco Bizzarri看来，能够定义BV的原则标准包括：优质的素材、精湛的工匠技艺以及低调无标志的设计。“尤其对于奢侈品行业来说，我们所享有的特权必须与责任感和承诺相平衡”。

巴黎的夏天是桃红色的 2011年08月18日 谢忠道 红酒配肉，白酒配鱼，其他的配桃红。这话点出桃红酒的平易近人。桃红酒喝起来确无红白酒的复杂深沉，其目的也不在做出格局很大的作品，但是毕竟生活中我们最常需要的是小品而不是巨作，是欢乐畅饮，而不是专注品酌。人生不必那么累。

Ralph Lauren：向Polo说再见 2011年08月16日 雅各 Polo Ralph Lauren公司换新名，去掉了Polo一词。该公司2012财年第一季度收入上升了32%，净收益同比上升近52%，达1.84亿美元，而2011财年同期净收益为1.21亿美元。CEO拉夫·劳伦对新名字充满信心。

新职员战场腹黑术 2011年08月16日 周宸 无为而无知是幸福，有为而无知是愚蠢。到了新环境里做不到眼观六路耳听八方，凄惨指数绝对爆棚。说对话、做对事、跟对人、内外兼修，方有好日子过。