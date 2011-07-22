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2011年08月05日
掀开衣服，有多少人肚子上是没有赘肉的？想要大肚腩消失，说远比做轻松。大肚男的忧虑，除了心脏病、糖尿病等有害健康的风险，还有ML只能拱肚皮，衣服穿不出感觉的尴尬。
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2011年08月05日
中国人继续不论酒庄、不论价格地购买葡萄酒，这种行为是非常轻率的。这样下去，价格“泡沫”还会继续膨胀，我们甚至可以打赌葡萄酒价格终有一天会“崩盘”。
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2011年08月04日
白藜芦醇，是一种生物性很强的天然多酚类物质，有益于预防心血管疾病和癌症。通常，葡萄酒中白藜芦醇的含量，也是鉴别优质葡萄酒与劣质酒的一项重要标志，优秀的干红酒中白藜芦醇的含量一般每升能达到5—10毫克。
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2011年08月04日
今天的山羊皮对于年轻一代乐迷来说已经几乎是历史书中走出来的人物，然而尽管如此，迟暮英雄的表演依旧要比那些青涩的独立新人的故弄玄虚来得靠谱得多。
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2011年08月03日
《蓝精灵》从特“二”的2D变成了3D，就具有了“小三”的气质——也就是说身体要鼓，视觉上要有追求，而且要闹腾，闹腾到最后就胜利了。《蓝精灵》还是适合带不会思考的小孩，或者小三去看的；当然得是郭XX那种小三，王琴那样的肯定不行
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2011年08月03日
“利用拉菲的投机行为，责任不应该由我们来负。我认为酒买来是喝的。葡萄酒不是一个金融产品，它不该扮演金融产品的角色。”拉菲CEO克里斯托夫•萨兰如此表示
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2011年08月02日
生活中鲜艳的色彩令人愉悦，但从指甲油到衣服、食物、餐具，那些亮色背后，可能暗藏危机
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2011年08月02日
在时尚界的国度里， 成功的传奇永远不曾止歇。时间之手在爱马仕(Hermès)那享誉盛名的作坊中，织就了一段美丽隽永的丝巾故事
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2011年08月01日
味道，才是一杯好酒的制胜关键。广为流传的源自山崎的浓郁古庙风味，即使是浅尝一口也有从高空中瞬间坠落的刺激。日本得天独厚的自然环境是他们创造的所有单一麦美味的根源，其次则是日本人对于品质的偏执
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2011年07月29日
如果你是Gucci迷，一定会爱上菲亚特500 by Gucci这款售价约17000欧元的小车，黑白车身点缀Gucci Logo，经典的绿红条纹……与时尚结合已成汽车业风潮。
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2011年07月27日
在欧洲，矿泉水被誉为“治病的万能之药”。泉水含有丰富的矿物质和人体所必需的微量元素，对人体有特殊的调节作用，这是其他饮用水所不具有的
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2011年07月27日
有人说，村上隆对Louis Vuitton的价值丝毫不逊于它的艺术总监Marc Jacobs。对于这个已经沉淀了太多奢华色彩的品牌来说，村上隆高举着“幼稚力”的风格大旗，轻而易举地为它注入了全新的活力。在有人置疑他对艺术的纯粹程度时，村上隆阐述了自己的观点：艺术家必须学会和自己的欲望相处，你还必须明白，为了使艺术创作能持续下去，需要起码的资金
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2011年07月26日
如果情不自禁地搜集信息，但只是在搜集信息时感到高兴，等到看完这些信息后又自责的话，那么内心的想法和外在的表现就会出现冲突，容易导致神经系统受伤害
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2011年07月25日
不论金额大小，资产配置的合理化、心态的平稳才是理财制胜的前提。切记自己的承受能力是底线，不要盲目追逐热点，在无意识中把赌性越放越大
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2011年07月25日
在“咖啡或茶”方面，鲁迅先生不沾一点西洋习气，别人都要咖啡，唯独他要茶，虽未享用店内招牌的饮品，公啡咖啡馆依然因为鲁迅的多次踏足而名声大振
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2011年07月25日
Christophe 带领下的Hermès或许没法短时间内吸引太多眼球，但稳扎稳打也不失为好走向之一——毕竟Hermès不能只靠Kelly和Birkin包包过活，毕竟郭美美及其妈妈之流也不会满大街都是
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2011年07月22日
制度性的歧视是最根本的歧视。同样考个试、求个职，不应该因为感染艾滋病就不录取
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2011年07月22日
希腊神话中，钻石是司职爱与美的女神——阿佛洛狄特的眼泪。作为牵心动情与坚贞永恒的象征，对于女人来说，再没有比钻石更好的表达了
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2011年07月22日
所有的犯罪都是伤口，所有的伤口都是故事，《刘氏女》即是其中之一则
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2011年07月21日
葬礼后不久，Sarah Burton就仓促地接任了McQueen的位置，任Alexander McQueen品牌创意总监的这一年，36岁的她措手不及、仓惶成长。威廉王子那场亿万人观礼的世纪大婚，为Sarah点响了赢牌的第一炮。王妃的嫁衣带给Sarah 的与其说是一双仙履，倒不如说是一条崭新的跑道