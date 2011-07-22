汽车赶时髦 2011年07月29日 兔女郎 如果你是Gucci迷，一定会爱上菲亚特500 by Gucci这款售价约17000欧元的小车，黑白车身点缀Gucci Logo，经典的绿红条纹……与时尚结合已成汽车业风潮。

村上隆：和欲望和谐相处 2011年07月27日 LV 有人说，村上隆对Louis Vuitton的价值丝毫不逊于它的艺术总监Marc Jacobs。对于这个已经沉淀了太多奢华色彩的品牌来说，村上隆高举着“幼稚力”的风格大旗，轻而易举地为它注入了全新的活力。在有人置疑他对艺术的纯粹程度时，村上隆阐述了自己的观点：艺术家必须学会和自己的欲望相处，你还必须明白，为了使艺术创作能持续下去，需要起码的资金

刷微博是一种病 2011年07月26日 如果情不自禁地搜集信息，但只是在搜集信息时感到高兴，等到看完这些信息后又自责的话，那么内心的想法和外在的表现就会出现冲突，容易导致神经系统受伤害

咖啡可否 2011年07月25日 殳俏 在“咖啡或茶”方面，鲁迅先生不沾一点西洋习气，别人都要咖啡，唯独他要茶，虽未享用店内招牌的饮品，公啡咖啡馆依然因为鲁迅的多次踏足而名声大振