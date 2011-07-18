德文郡奶油 2011年07月21日 殳俏 德文郡奶油之所以闻名世界，则是因为英国人喝下午茶吃松饼时少不了它。如果松饼少了这一坨奶油，便像是福尔摩斯少了华生一般，所有关于下午茶的冒险，瞬间就失去了意义

如何购买期酒 2011年07月20日 方军 在葡萄酒投资中，投资期酒的回报最高，类似于购买股票市场的原始股；但这对个人操作的专业和技术要求也高，最好委托专业葡萄酒公司进行交易

年假这点小事 2011年07月19日 范若若 对于公司来说，让员工去爽几天比重新从外面招一个进来要付出的成本小得多。一旦大家能够认清楚了这个现实的话，年假基本唾手可得

中国设计为何如此弱小？ 2011年07月19日 Deacon 出色设计之外真正需要的是经营