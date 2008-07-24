2013年07月04日

人生不如意，自挂东南枝。小时代上映仅一周时间，便创造出2.73亿元的票房。这其中离不开院线那满屏的排片推动，也不乏郭敬明的脑残粉不遗余力地为偶像贡献money。虽然恶评如潮，但不得不说郭敬明的营销头脑是出奇的好。