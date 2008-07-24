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  • 小时代之下 “坏品位”消费力来了！
    2013年07月04日
    人生不如意，自挂东南枝。小时代上映仅一周时间，便创造出2.73亿元的票房。这其中离不开院线那满屏的排片推动，也不乏郭敬明的脑残粉不遗余力地为偶像贡献money。虽然恶评如潮，但不得不说郭敬明的营销头脑是出奇的好。
     
  • 【奥运】专家称北京奥运成功符合美利益
    2008年07月23日
    两位对华政策专家表示，过于激进的负面报道可能迫使中美关系进入美国两党总统提名大会的议事日程
     
  • 【科学】用音乐来疗伤
    2008年07月22日
    中国音乐治疗界和等待治疗的病人一样，也需要一次从内到外的“新生”
     
  • 【书摘】投行的秘密
    2008年07月22日
    当投资银行家最有价值的是影响决策
     
 

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