老店的历史 2009年06月08日 龚鹏程 发展观光旅游真是件奇妙的事。本是借历史以兴感，渐成为人消费着历史，最终则抹消了历史

不信千秋无定评 2009年06月08日 谢山 以区区之身，犹若蜉蝣蟪蛄，而引望百余年之是非，不乃愚痴之至者乎

皇帝也有可爱的 2009年06月08日 刀尔登 时常听说什么人拿什么事为儿戏。像正德这样，能拿所有的事——包括造反这样的大事为儿戏的，哪里还有第二人

诗意年代 2009年06月08日 哑默/北岛/舒婷/艾青等 历史终于给了我们机会，使我们这代人能够把埋藏在地下和内心深处的作品公布于世，而不致再遭到雷霆的威胁和处罚。这是机会，我们不能再等待了，等待就是倒退，因为历史已经前进了

反恐，途向何方？ 2009年06月08日 张彦 美国政府虽然拥有高科技武器的优势，如何将这个仗打下去，如何才算“胜利”，显然还是个“谜”。前途还明显地存在着种种未知因素，国际的和国内的都有

血腥的一幕 2009年06月08日 李诗文致遇罗文（遇罗克之弟） 这血淋淋的事实彻底惊醒了我，摆脱了幻想，投身到对极左路线的斗争中去，并为此付出了沉重的代价

李慎之：“我也曾惊奇，但现在不了” 2009年06月08日 李慎之 贝多芬的慷慨悲歌，莫扎特的无邪的遐思，现在对我都是不相干的。一个人在能够喜悦或者能够悲哀以前，首先必须自以为是正直的，是诚实的，然而我却不能……

“山上有些风，但干得很有劲” 2009年06月08日 陈梦家致赵萝蕤 陈梦家，早年与徐志摩同属“新月派”诗人。收信人赵萝蕤为陈之妻，翻译家

人，应该怎样生；路，应该怎样行 2009年06月08日 1972年信札一束 有一天我也不免有信仰，不过在站上之前，我要像考古学家叩叩敲敲，把它研究个透彻的 / 如果文化革命算是发动了群众的话，那么也必将导致自己的掘墓人 / 我国的民主又是怎样呢？能否完全代表广大人民的利益？领导有自知之明者还可，而如果遇到一个官僚主义者或者强权主义者，人民便一点办法都没有了

龙应台：在“仰德大道”上 2009年06月08日 龙应台 ，“先天下之忧而忧”、“士不可以不弘毅”的熏陶，给了我们这一代人一种深刻的责任感，责任感推动着社会进步

气候变化：社会学与经济学的对话 2009年06月08日 茅于轼 李来来 我们有权利去挑战已有的研究成果，而且，的确还有很多问题有待于进一步的研究

王元化致吴步鼎：苦闷时读读书，也许可以帮你 2009年06月08日 王元化 把温暖和阳光送到世上来。我并不把生死放在心上，但不要毫无意义地死掉。让我们珍惜自己的生命

张育海自缅共人民军致友人书 2009年06月08日 张育海 “可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人” 战争不是想玩就玩的游戏，而是残酷的成千成万的吃人惨剧！犯不上用伤感的眼光看，而当然也不能像那些学生那样浪漫地想

郭沫若父子书 2009年06月08日 他们说：我们有什么“思想”，你就要有什么思想，这才算好人。实际上这是他们对人的极大的不尊敬。就在这些“好人”当中，容纳了多少逆来顺受的小人啊！

徐永煐：关于英译毛选稿再次修改问题 2009年06月08日 徐永煐 贯彻方针还要加强领导和合理发挥人力，这样来保证成绩不断积累，人力不致对消

梁漱溟：要求返还手稿书 2009年06月08日 梁漱溟 假如在或斗或批之后，不发还此书稿，即不可能续写，无异乎宣告我的死刑

熊向晖：中国重返联大印象 2009年06月08日 熊向晖 “由于苏修、美帝都在装孙子，没有对手，我们也不便在大会上多所发挥，这样，这届联大就变得冷冷清清。在此情况下，乔老爷决定提前回国，我也提前回墨西哥了”