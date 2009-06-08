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2009年06月08日
龚鹏程
发展观光旅游真是件奇妙的事。本是借历史以兴感，渐成为人消费着历史，最终则抹消了历史
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2009年06月08日
谢山
以区区之身，犹若蜉蝣蟪蛄，而引望百余年之是非，不乃愚痴之至者乎
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2009年06月08日
刀尔登
时常听说什么人拿什么事为儿戏。像正德这样，能拿所有的事——包括造反这样的大事为儿戏的，哪里还有第二人
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2009年06月08日
哑默/北岛/舒婷/艾青等
历史终于给了我们机会，使我们这代人能够把埋藏在地下和内心深处的作品公布于世，而不致再遭到雷霆的威胁和处罚。这是机会，我们不能再等待了，等待就是倒退，因为历史已经前进了
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2009年06月08日
张彦
美国政府虽然拥有高科技武器的优势，如何将这个仗打下去，如何才算“胜利”，显然还是个“谜”。前途还明显地存在着种种未知因素，国际的和国内的都有
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2009年06月08日
李诗文致遇罗文（遇罗克之弟）
这血淋淋的事实彻底惊醒了我，摆脱了幻想，投身到对极左路线的斗争中去，并为此付出了沉重的代价
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2009年06月08日
李慎之
贝多芬的慷慨悲歌，莫扎特的无邪的遐思，现在对我都是不相干的。一个人在能够喜悦或者能够悲哀以前，首先必须自以为是正直的，是诚实的，然而我却不能……
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2009年06月08日
陈梦家致赵萝蕤
陈梦家，早年与徐志摩同属“新月派”诗人。收信人赵萝蕤为陈之妻，翻译家
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2009年06月08日
1972年信札一束
有一天我也不免有信仰，不过在站上之前，我要像考古学家叩叩敲敲，把它研究个透彻的 / 如果文化革命算是发动了群众的话，那么也必将导致自己的掘墓人 / 我国的民主又是怎样呢？能否完全代表广大人民的利益？领导有自知之明者还可，而如果遇到一个官僚主义者或者强权主义者，人民便一点办法都没有了
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2009年06月08日
龙应台
，“先天下之忧而忧”、“士不可以不弘毅”的熏陶，给了我们这一代人一种深刻的责任感，责任感推动着社会进步
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2009年06月08日
茅于轼 李来来
我们有权利去挑战已有的研究成果，而且，的确还有很多问题有待于进一步的研究
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2009年06月08日
王元化
把温暖和阳光送到世上来。我并不把生死放在心上，但不要毫无意义地死掉。让我们珍惜自己的生命
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2009年06月08日
张育海
“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人”
战争不是想玩就玩的游戏，而是残酷的成千成万的吃人惨剧！犯不上用伤感的眼光看，而当然也不能像那些学生那样浪漫地想
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2009年06月08日
中国人是温文、热爱和平的民族。即使被激怒到无以复加的地步，他们也不忍心伤害任何一个灵魂
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2009年06月08日
他们说：我们有什么“思想”，你就要有什么思想，这才算好人。实际上这是他们对人的极大的不尊敬。就在这些“好人”当中，容纳了多少逆来顺受的小人啊！
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2009年06月08日
徐永煐
贯彻方针还要加强领导和合理发挥人力，这样来保证成绩不断积累，人力不致对消
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2009年06月08日
梁漱溟
假如在或斗或批之后，不发还此书稿，即不可能续写，无异乎宣告我的死刑
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2009年06月08日
自古以来，好官护一方，好狗护一庄，要让乡亲们百代都颂你的好才真好呢！
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2009年06月08日
熊向晖
“由于苏修、美帝都在装孙子，没有对手，我们也不便在大会上多所发挥，这样，这届联大就变得冷冷清清。在此情况下，乔老爷决定提前回国，我也提前回墨西哥了”
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2009年06月08日
李慎之 钱锺书 黄伟经
“我所希望先生的就是能把这位中国古来稀有的‘学贯中西’的大学者的根本精神焕发出来。这对中国的现代化、民主化与全球化是有极重要的意义的”