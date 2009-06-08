 
财经网首页 > 副刊 > 周末版 > 信札
个股查询：
 
  • 老店的历史
    2009年06月08日
    龚鹏程
    发展观光旅游真是件奇妙的事。本是借历史以兴感，渐成为人消费着历史，最终则抹消了历史
     
  • 不信千秋无定评
    2009年06月08日
    谢山
    以区区之身，犹若蜉蝣蟪蛄，而引望百余年之是非，不乃愚痴之至者乎
     
  • 皇帝也有可爱的
    2009年06月08日
    刀尔登
    时常听说什么人拿什么事为儿戏。像正德这样，能拿所有的事——包括造反这样的大事为儿戏的，哪里还有第二人
     
  • 诗意年代
    2009年06月08日
    哑默/北岛/舒婷/艾青等
    历史终于给了我们机会，使我们这代人能够把埋藏在地下和内心深处的作品公布于世，而不致再遭到雷霆的威胁和处罚。这是机会，我们不能再等待了，等待就是倒退，因为历史已经前进了
     
  • 反恐，途向何方？
    2009年06月08日
    张彦
    美国政府虽然拥有高科技武器的优势，如何将这个仗打下去，如何才算“胜利”，显然还是个“谜”。前途还明显地存在着种种未知因素，国际的和国内的都有
     
  • 血腥的一幕
    2009年06月08日
    李诗文致遇罗文（遇罗克之弟）
    这血淋淋的事实彻底惊醒了我，摆脱了幻想，投身到对极左路线的斗争中去，并为此付出了沉重的代价
     
  • 李慎之：“我也曾惊奇，但现在不了”
    2009年06月08日
    李慎之
    贝多芬的慷慨悲歌，莫扎特的无邪的遐思，现在对我都是不相干的。一个人在能够喜悦或者能够悲哀以前，首先必须自以为是正直的，是诚实的，然而我却不能……
     
  • “山上有些风，但干得很有劲”
    2009年06月08日
    陈梦家致赵萝蕤
    陈梦家，早年与徐志摩同属“新月派”诗人。收信人赵萝蕤为陈之妻，翻译家
     
  • 人，应该怎样生；路，应该怎样行
    2009年06月08日
    1972年信札一束
    有一天我也不免有信仰，不过在站上之前，我要像考古学家叩叩敲敲，把它研究个透彻的 / 如果文化革命算是发动了群众的话，那么也必将导致自己的掘墓人 / 我国的民主又是怎样呢？能否完全代表广大人民的利益？领导有自知之明者还可，而如果遇到一个官僚主义者或者强权主义者，人民便一点办法都没有了
     
  • 龙应台：在“仰德大道”上
    2009年06月08日
    龙应台
    ，“先天下之忧而忧”、“士不可以不弘毅”的熏陶，给了我们这一代人一种深刻的责任感，责任感推动着社会进步
     
  • 气候变化：社会学与经济学的对话
    2009年06月08日
    茅于轼 李来来
    我们有权利去挑战已有的研究成果，而且，的确还有很多问题有待于进一步的研究
     
  • 王元化致吴步鼎：苦闷时读读书，也许可以帮你
    2009年06月08日
    王元化
    把温暖和阳光送到世上来。我并不把生死放在心上，但不要毫无意义地死掉。让我们珍惜自己的生命
     
  • 张育海自缅共人民军致友人书
    2009年06月08日
    张育海
    “可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人” 战争不是想玩就玩的游戏，而是残酷的成千成万的吃人惨剧！犯不上用伤感的眼光看，而当然也不能像那些学生那样浪漫地想
     
  • 弗兰克父子书信：印象中国
    2009年06月08日
    中国人是温文、热爱和平的民族。即使被激怒到无以复加的地步，他们也不忍心伤害任何一个灵魂
     
  • 郭沫若父子书
    2009年06月08日
    他们说：我们有什么“思想”，你就要有什么思想，这才算好人。实际上这是他们对人的极大的不尊敬。就在这些“好人”当中，容纳了多少逆来顺受的小人啊！
     
  • 徐永煐：关于英译毛选稿再次修改问题
    2009年06月08日
    徐永煐
    贯彻方针还要加强领导和合理发挥人力，这样来保证成绩不断积累，人力不致对消
     
  • 梁漱溟：要求返还手稿书
    2009年06月08日
    梁漱溟
    假如在或斗或批之后，不发还此书稿，即不可能续写，无异乎宣告我的死刑
     
  • 民间信札三封：位卑未敢忘忧国
    2009年06月08日
    自古以来，好官护一方，好狗护一庄，要让乡亲们百代都颂你的好才真好呢！
     
  • 熊向晖：中国重返联大印象
    2009年06月08日
    熊向晖
    “由于苏修、美帝都在装孙子，没有对手，我们也不便在大会上多所发挥，这样，这届联大就变得冷冷清清。在此情况下，乔老爷决定提前回国，我也提前回墨西哥了”
     
  • 李慎之/钱锺书/黄伟经通信
    2009年06月08日
    李慎之 钱锺书 黄伟经
    “我所希望先生的就是能把这位中国古来稀有的‘学贯中西’的大学者的根本精神焕发出来。这对中国的现代化、民主化与全球化是有极重要的意义的”
     
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    •  

    热点商讯

    查询

    专题报道

    更多>>

    每日焦点

    排行榜

    • 热文
    • 本周热文
    • 热图
    • 热评
    • 博客
    ﻿
    • 财讯集团
    • 合作伙伴
    • 财经资讯
    • 股票金融
    • 商务管理
    • 时尚娱乐
    • 友情视频
    • 友情链接
    关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
    Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究