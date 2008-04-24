MoMA秘密 2008年06月21日

四十九幅震撼瞬间 2008年06月03日

阅读沙发 2008年06月02日 坐在这张装满了各种书籍的沙发上随手拿来的都是知识。意大利nobody&co,设计工作室设计。

家教行动进行中 2008年05月29日

香港微观 2008年05月26日 与内地相反，香港的道路都是靠左行，是英国殖民地留下的遗产。这是香港的一条单行道，所以马路两边“往左”、“往右”都是一个方向。

自由地飞翔 2008年05月19日 英国维珍集团的创始人理查德·布兰森总裁身背羽毛做出一个展翅高飞的动作。

德加的芭蕾女郎 2008年05月12日 德加时代，巴黎的跳舞女郎身着层层叠叠的纱裙，缎制的绸鞋，绷起全足尖的舞蹈传统不过才延续了两代。

温故1957 2008年05月05日 0 在1957年环球小姐选美大赛庆功会上,“酒店之王”唐纳德·希尔顿高兴地接受两大美女拥抱的时候，依然不忘向公众展示他那闻名全球的微笑。 在希尔顿30岁时,他已经是拥有5500万美元财产的中等富豪,然而母亲的忠告让他领悟到自己距离成功还很遥远。天资过人的他想出了一个简单、容易、不花钱,又长久可行的办法牢牢吸引住了顾客。正是凭借着这种迷人的微笑,希尔顿把中等规模的旅馆经营成为总资产超过10亿美元的酒店集团。 即使环球小姐冠军葛拉蒂丝·泽德尔、亚军巴西小姐摩朗格两大美女在侧,唐纳德那发自内心的智慧微笑也依然光彩夺目。

泰姬陵日出 2008年04月28日 在旧德里贾玛清真寺旁的一个停车场，一个男孩在一群鸽子中玩耍。印度经济正在经历前所未有的快速增长，它彷佛一个在乱象中成长的孩子，在现代文明和古老的宗教传统中摇摆向前。

可能生活 2008年04月24日 2006 年7 月11 日，在苏格兰凯尔文格鲁夫美术馆的展览大厅内，一个小女孩被眼前逼真的动物标本吓坏了。

出生 2008年04月24日 5月18日，从陕西嫁到宁夏隆德县好水乡的焦娟在县妇保院生下她的孩子。由于先天智力障碍，她总是用被子捂着自己的孩子，原因是怕孩子冷。

温故1967 2008年04月21日 1967年，恰逢毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表25周年，5月1日至6月17日，江青在北京举办了“八大革命样板戏汇演”，京剧《智取威虎山》《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《海港》，芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》以及交响乐《沙家浜》等八大样板戏集中献演218场，历时一个多月，观众多达33万。 图为当年的6月10日，身穿八路军制服的中央乐团在北京演出革命现代交响乐《沙家浜》。

大退缩 2008年04月14日 天山附近达坂城北柴窝堡的一处水泥厂正在排出滚滚浓烟，在19世纪工业革命之前的人类历史上，地球大气中二氧化碳百万分比浓度（ppm）一直在180至280之间，而今天，这一数值已经达到380，而且丝毫没有下降之势；与此同时，1998年、2002年、2003年、2004年和2005年成为最近1000年来全球平均温度最高的五年。