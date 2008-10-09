- 中国股市还需要进一步等待——访瑞银证券董事总经理袁淑琴
- [2009-01-07]
持有美国、英国及香港地区三地专业律师资格的袁淑琴，个头不高，说话语速比较快，面对记者问题，如果你不去打断她，她可以一直讲下去。1994年，袁淑琴加盟瑞银集团投资银行，其后负责瑞银集团中国证券业务，2003年7月9日，袁淑琴代表瑞银撒下了外资在中国QFII的第一单。
- 做一家有社会责任的金融机构——专访瑞银北京分行行长金纪湘
- [2008-12-15]
从软件工程师，变身金融银行家，金纪湘的改变不可谓不大。喜欢挑战、尝试不同的人生体验，这或许就是金纪湘的人生追求。正因为此，在瑞银中国，金纪湘不仅仅将自己定位于一家分行的行长，还主动承担了瑞银中国的企业社会责任事务。
- 中国4万亿投资去向何方？——专访瑞银证券首席经济学家汪涛
- [2008-12-02]
2008年，对中国经济来说，是独特的一年。上半年在通胀压力下，执行从紧的货币政策，如何对付高涨的CPI，是首要难题；到了下半年，如何刺激内需，却成为重中之重，货币政策和财政政策全面转向，中国政府甚至推出了4万亿元人民币的经济刺激计划。
- 将艺术收藏融入瑞银的企业文化——专访佩特拉•艾珮斯
- [2008-11-25]
佩特拉•艾珮斯体格高大，目光清澈，说话时，喜欢用各种丰富的手势。2008年，她与中国深度结缘——因为瑞银艺术展先后在上海、北京展出，接下来亦将在中国南方的大城市广州举办，她在这一年里多次来到中国，奔波在各城市之间。
- 黄金投资有哪些品种？
- 黄金投资主要有七个品种：实物金、纸黄金、黄金保证金、黄金期货等……
- 黄金投资与其他投资的区别
- 对个人投资者来说，目前国内比较常见的投资工具主要有房地产、储蓄、有价证券、期货和黄金。
- 个人理财业务有哪些？
- 商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，可以分为理财顾问服务和综合理财服务。
- 瑞银慈善活动在中国
- 2008年金秋刚过，北京中国美术馆内来了一群特殊的客人——特奥会-安华学校及通州学校基金会、中国残疾人残联-不良于行及听力有障碍的儿童们。
- 瑞银助力四川地震救援
- 2008年5月12日，四川汶川地震发生后，瑞银紧急动员起来，为抗震救灾贡献力量。除了企业自身捐款之外，还积极鼓励员工参与公民社会责任活动。
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