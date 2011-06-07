- 2012年12月08日这几天，山西太原小店区人大代表李俊文，拥有“4个老婆10个子女”，引发社会热议。经调查，情况属实。随着调查深入，暴露出的基层干部监管问题也发人深省
- 2012年12月08日市场经济的本质是法制经济，要保证市场经济健康稳定的发展必须有专业的法律人员提供法律服务。这一支法律人才的主体就是律师。
- 2012年12月08日12月8日，在“中国律师百年回顾与展望”高峰论坛上，中国人民大学律师学院院长徐建表示， 律师是历史最好的镜子，未来十年将大有可为。
- 2012年03月18日
- 2012年02月17日因受贿罪和巨额财产来源不明罪，16日甘肃省国土资源厅原副厅长张国华在兰州市中级人民法院受审。
- 2012年02月09日张妙的父亲张平选对媒体表示，仍会要钱给媳妇看病。
- 2012年02月08日根据上级统一部署，浙江金华警方在金华火车西站附近成功抓获了公安部A级逃犯刘维宁。
- 2011年09月20日9月20日下午，浙江海宁市政府召开新闻发布会，称“9.15”环境污染群体性事件已基本平息，共有31名人员被拘留，100名情节轻微人员接受法制教育。
- 2011年09月19日因涉嫌走私普通货物，原北京首都国际机场餐饮发展有限公司运行管理部主管关福国被提起公诉。
- 2011年08月26日阿某认为，导火索是曹某在车上说了对他不礼貌的话，他也曾经警告曹某说：“别再跟我废话了，我今天心情不好，你别自找麻烦”
- 2011年08月26日张生于1968年8月23日，今年7月25日被任命为县公安局副局长，分管治安大队、巡防暴大队
- 2011年08月24日据中国之声《央广新闻》报道，天安门城楼出现藏画丢失现象，有8幅名画去向不明，北京纪检部门已经介入调查
- 2011年07月15日抱团取暖本是弱者唯一的博弈手段，却被扼杀。这种纠纷解决方式背后的维稳心理，是中国社会治理中仍将面对的“三聚氰胺”之一
- 2011年07月08日第二次全国牧区工作会议被视为一个契机甚至新的起点。各方希望这次会议能够解决前期遗留的问题，并规划未来的牧区发展
- 2011年07月01日连续发生的群体性事件再次敲响社会管理的警钟。如果不能引起足够重视，不改变应对的方式，不排除群体性事件性质发生其他变化的可能
- 2011年06月24日刘希泉的被查与朝阳区委农工委、区农委两部门关系匪浅，事涉截留并挪用两亿拆迁资金，其亲属抢先拆迁之前租地建房，以套取补偿款等经济问题
- 2011年06月17日这宗两死一伤的重大案件，无论在程序还是事实方面均存在诸多瑕疵，甚至明显事实不清，最高法院能否体察是考验夏俊峰生死的关键因素
- 2011年06月07日法治社会意味着法律之治，而非命令之治。用命令取代法律明显背离法治精神，不论这种命令是以个人还是以集体（政府）的名义发出的
- 2011年05月27日“无论结果如何，我都胜了。”5月18日凌晨，失去自由五天后重返家中的刘萍如是说
- 2011年05月20日和前些年被废止的强制收容遣送制度一样，精神病强制收治绕开司法程序，以“救助”为名，行非法拘禁之实
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