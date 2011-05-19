- 2011年06月16日中国式的“经济特区”对朝鲜来说或许适合
- 2011年06月14日高煤价让该煤矿成了抢手货，但蒙古的IPO试水仍看起来过于冒进。
- 2011年06月12日这只是迈出了一小步，但考虑到整合的潜在风险，这种做法很好。
- 2011年06月09日一些公司恐将面临资金短缺问题。虽然中国有堆积如山的储蓄，但他们无法自由地流向那些需要融资的公司。
- 2011年05月26日香港正变成新股发行的买方市场。
- 2011年05月19日要实现可持续性能源节约，市场驱动的价格机制无疑更为有效。
- 2011年05月13日支付宝的重组留下了冲突的余地
- 2011年05月12日双方只就一些微不足道、甚至已经许诺过的事情做了承诺，而且没有解决双方都有责任的货币失调问题。
- 2011年05月10日在迅速成长的新兴市场里，粗暴的惩罚感觉就像需要付出的一点小小的代价。
- 2011年05月03日最好的办法是取消存款利率限制，让规模较小的银行能参与到储蓄融资的竞争中。
- 2011年04月06日物价管控不能解决通胀，只能暂时隐藏问题。
- 2011年04月01日对于试图抑制狂热投机行为的各地政府而言，挤破房产泡沫后果严重，但是无所行动后果将更加严重。
- 2011年03月21日日元对美元汇率之所以飙升可能是由于投机者利用市场对地震的反应作赌。但是，七国集团（G7）的联合干预传递了一种强烈且可能错误的信息。
- 2011年03月18日无论面临什么挑战，东京作为金融中心的地位不可动摇。
- 2011年03月15日支出也许是巨大的，但天灾是保险周期的一个固有部分，在保险公司兑现大额保险单的同时，更多的投保需求也随之增加。
- 2011年03月11日一个已判刑的罪犯能对一家上市公司施加如此大的影响，从管理角度说很不理想。但董事会的冲突对双方都无益。
- 2011年03月03日高薪工作需要具备专业技能的人才。能同时将英语和普通话的人越来越多，但并不都具备采矿或股票买卖等热门领域的专业技能。
- 2011年02月17日自2007年以来，力拓和必和必拓铁矿石业务的营业利润都增长了两倍。中国城市化进程加速是根本原因。
- 2011年02月11日无需在汇率操纵国问题上指名道姓，美国或许也能取得一些想要的结果。
- 2011年02月10日加息幅度太小，储户仍然缺乏动力把钱存进银行。此举也无法压制银行的放贷冲动。
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