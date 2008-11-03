- 准备反弹行情？
- [2008-12-29]
越来越多的迹象显示，至少在股市，一部分投资人已经开始为预期之中的一轮反弹行情做好了准备。
- 经济动荡两类股票或有投资机会
- [2008-12-29]
近日，瑞银发布展望2009年A股市场研究报告表示，A股2009年将在政策主导下产生结构性投资机会。瑞银同时表示，基本面的底部将于2009年第一季度产生，中国经济将于2009年第三季度开始有所好转。
- 2009年如何投资？
- [2008-12-22]
日前，瑞银出台2009年全球资产配置报告，该报告指出去杠杆化操作及通胀回落仍将是2009年的关键主题，其重要含义之一就是全球名义收益率低。
- 金融危机下如何利用保险理财？
- [2008-12-22]
又近岁末年终，那边厢美国金融危机正在大洋彼岸向全球演进，这边厢中国经济也正面临前所未有的考验。
- 融资融券，是机遇还是陷阱
- [2008-12-08]
市场通常说的“融资融券”，是指券商为投资者提供融资和融券交易。简而言之，融资是借钱买证券；而融券是借证券来卖，然后以证券归还，即卖空。
- 危机年代的七条投资主题
- [2008-12-08]
《Fortune》杂志给了投资者七条建议，或许按这些建议去处理，你能够在熊市中找到机会。
- 从一部电影看书画投资
- [2008-11-03]
由于对书画本身艺术价值的漠视，使得中国的书画市场始终处于低层次的运转之中，市场中多是“捡漏”的投机者，以及为这类人准备的大量的低端的赝品。
- 投资者现在该做什么?
- [2008-11-03]
金融系统到了崩溃的边缘了吗？很多市场专家在现代金融史上的危机阶段，都大力唱衰，但其后果仅仅是制造了恐慌而已。
- 要认清中国书画的价值所在
- [2008-11-03]
造成这种现象的原因是非常复杂的，但有一点可以肯定，即许多当代书画虽然缺乏艺术价值和历史价值，却具有投资回报高的所谓投资价值，而这种投资价值多是书画作者和一些利益团体共同运作的结果。
- 黄金投资有哪些品种？
- 黄金投资主要有七个品种：实物金、纸黄金、黄金保证金、黄金期货等……
- 黄金投资与其他投资的区别
- 对个人投资者来说，目前国内比较常见的投资工具主要有房地产、储蓄、有价证券、期货和黄金。
- 个人理财业务有哪些？
- 商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，可以分为理财顾问服务和综合理财服务。
- 瑞银慈善活动在中国
- 2008年金秋刚过，北京中国美术馆内来了一群特殊的客人——特奥会-安华学校及通州学校基金会、中国残疾人残联-不良于行及听力有障碍的儿童们。
- 瑞银助力四川地震救援
- 2008年5月12日，四川汶川地震发生后，瑞银紧急动员起来，为抗震救灾贡献力量。除了企业自身捐款之外，还积极鼓励员工参与公民社会责任活动。
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