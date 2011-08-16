多国南海大营救 中国救援船最早可能今天下午到 2014年03月09日

用大叶黄花梨PK海南黄花梨 2012年08月17日

首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛在京举行 2011年08月19日 “首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛”于8月18日上午在人民大会堂隆重开幕。论坛邀请10余位我国著名中医药专家以及民间知名中医药特技人才发表主题演讲

英国经济复苏内外交困 2011年08月19日 增长缓慢、失业率高企和通胀居高不下困扰着英国经济复苏进程

荷兰专家认为解决欧债危机应分三步走 2011年08月17日 欧债危机并非无解，为了让欧洲经济重回健康发展轨道，欧盟应该迈出关键三步

德国经济前景依然看好 2011年08月17日 今年第二季度德国经济仅比前一季度增长0.1%,经济专家认为，尽管第二季度德国经济增速放缓，但下半年仍有望保持强劲增长

巴西石油公司上半年净利润创历史新高 2011年08月16日 巴西石油公司今年上半年净利润达到219亿雷亚尔（约合137亿美元），同比增加37%，创历史新高

中国北车获近千亿元人民币银行授信 2011年08月16日 中国北车集团公司日前获得民生银行65亿元人民币的银行授信。至此，中国北车已经获得总计969亿元人民币的银行授信