- 2014年03月09日
- 2013年04月22日地震可能严重冲击雅安当地经济，专家预计灾后抢救期大概影响未来2到3个季度，灾后重建期将影响2年。芦山地震对全国经济整体冲击相对于汶川5·12地震和玉树地震影响会弱些。
- 2012年08月17日
- 2011年08月22日标普对全球评级行业出现更多竞争表示欢迎，但评级市场现状是市场选择的结果
- 2011年08月19日19日韩国股市遭遇“黑色星期五”，创业板市场因高斯达克指数暴跌在开盘不久就被宣布暂停交易，韩国主板市场也被宣布临时停牌，截至收盘，综合指数重挫115.70点，收于1744.88点，跌幅为6.22%
- 2011年08月19日在可口可乐的全球市场中，增速最快的中国目前位居第三，仅次于美国和墨西哥。中国市场发展潜力巨大，毫无疑问将会成为公司在全球的最大市场
- 2011年08月19日“首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛”于8月18日上午在人民大会堂隆重开幕。论坛邀请10余位我国著名中医药专家以及民间知名中医药特技人才发表主题演讲
- 2011年08月19日增长缓慢、失业率高企和通胀居高不下困扰着英国经济复苏进程
- 2011年08月18日美债危机和欧债危机等宏观经济环境已让中国企业赴美上市之路充满了挑战，而且鉴于今年中国概念股在美国市场集体暴跌等表现，今年不是中国企业赴美上市的最好时机
- 2011年08月18日到2015年，北京市属国有企业资产总量将达到2.8万亿元，国有及国有控股企业主营业务收入有望达1万亿元
- 2011年08月17日今年上半年，东北三省经济继续保持快速增长势头，平均增速高出全国3.5个百分点。这也是自2008年以来，东北地区经济增速连续高出全国增速3个百分点以上
- 2011年08月17日欧债危机并非无解，为了让欧洲经济重回健康发展轨道，欧盟应该迈出关键三步
- 2011年08月17日今年第二季度德国经济仅比前一季度增长0.1%,经济专家认为，尽管第二季度德国经济增速放缓，但下半年仍有望保持强劲增长
- 2011年08月16日外汇管理部门将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度
- 2011年08月16日衡量印度通货水平的批发价格指数7月份同比增幅从前一个月的9.44%降至9.22%，为近8个月以来的最低值
- 2011年08月16日前7个月，我国实际使用外资金额691.87亿美元，同比增长18.57%
- 2011年08月16日韩美联合司令部16日说，韩美2011年度“乙支自由卫士”联合军演当天正式开始，将持续至26日
- 2011年08月16日巴西石油公司今年上半年净利润达到219亿雷亚尔（约合137亿美元），同比增加37%，创历史新高
- 2011年08月16日中国北车集团公司日前获得民生银行65亿元人民币的银行授信。至此，中国北车已经获得总计969亿元人民币的银行授信
- 2011年08月15日截至7月底，云南省2011年度保障性住房开工率达62.62%，将确保9月30日前全部开工建设，年底前完成60%以上投资额
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