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即时要闻
【海外】法国总统宣布向农民提供援助计划  
[2009年10月28日]
【金融】132家公司三季度业绩同比翻番  
[2009年10月28日]
【金融】芝加哥农产品期货继续下跌  
[2009年10月28日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走高  
[2009年10月28日]
【金融】法政府注资四大银行将获7亿多欧元利息收入  
[2009年10月28日]
【金融】国际财经快报  
[2009年10月28日]
【产业】美政府将出资34亿美元促进智能电网建设  
[2009年10月28日]
【产业】科威特石油大臣对当前国际油价表示满意  
[2009年10月28日]
【产业】秋明-英国石油公司三季度净利润增34%  
[2009年10月28日]
【金融】国际能源机构官员预计油价将上涨  
[2009年10月28日]
【海外】日本自卫队驱逐舰与韩国货船相撞  
[2009年10月28日]
【金融】LME金属期货价格涨跌互现  
[2009年10月28日]
【海外】美国10月份消费者信心指数大幅下滑  
[2009年10月28日]
【金融】纽约黄金期货继续下跌  
[2009年10月28日]
【政经】台当局放宽大陆媒体在台驻点采访限制  
[2009年10月28日]
【海外】冰岛出现猪感染“甲流”病毒病例  
[2009年10月28日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年10月28日]
【金融】国际油价27日止跌反弹  
[2009年10月28日]
【金融】纽约股市三大股指涨跌互见  
[2009年10月28日]
【金融】27日伦敦股市微幅收高  
[2009年10月28日]
【政经】国民党处分12名中常委参选人  
[2009年10月27日]
【产业】王旭东称电力安全面临三大挑战  
[2009年10月27日]
【政经】香港9月出口跌幅明显收窄  
[2009年10月27日]
【政经】杭州破获重大系列保险诈骗案件  
[2009年10月27日]
【产业】工信部称将从五方面推进装备制造业发展  
[2009年10月27日]
【海外】索马里海盗劫持一艘英国游艇  
[2009年10月27日]
【政经】卫生部办班培训“甲流”医疗救治  
[2009年10月27日]
【金融】亚太主要股市普遍下跌  
[2009年10月27日]
【金融】27日香港恒指跌1.86%  
[2009年10月27日]
【金融】首批基金三季度亏损233.59亿元  
[2009年10月27日]
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